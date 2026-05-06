Народный театр из Самарской области «Муравей-НИК» покоряет Москву

Коллектив «Муравей-НИК» из Приволжья под руководством Адияковой Марины Константиновны, заслуженного работника культуры РФ успешно выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный Самотек-XI» (г.Москва).

Фестиваль любительских (детских и взрослых) театральных коллективов был учрежден Московским Лианозовским театром и министерством культуры РФ в 2014 году. В 2026 году, после предварительного (заочного) отбора в фестивале принимали участие детские и взрослые театральные студии, народные театры России и Беларуси.
Члены жюри - известные деятели искусств, режиссеры, актеры, а, главное, театральные педагоги с опытом работы с любительскими коллективами:
Председатель жюри - Илья Михайлович Слободчиков, профессор, доктор психологических наук, академик европейской академии естественных наук (EANW), театральный режиссер, литературовед, специалист в области психологии искусства и творчества, художественный руководитель актерского курса Международной Академии Сценических искусств (МИТУ-МАСИ). «Спектакли на фестивале показывались целиком. Каждый руководитель  получал обратную связь от членов жюри, каждая работа обсуждалась - это обучающий и просветительский аспект фестиваля. В очной программе фестиваля были показаны 18 спектаклей, спектакли для детей начальной школы, подростков и взрослых. На всех спектаклях зал был полон зрителями – и это говорило о хорошей организации фестиваля», - делится Марина Константиновна. 
«Муравей-НИК» был единственным сельским коллективом и достойно представил Самарскую область, показав свой спектакль «Прачки» по рассказу Б. Васильева «Ветеран» на сцене Московского Лианозовского театра.
Жюри отметили слаженность коллектива, режиссёрскую работу и органичное существование на сцене каждого исполнителя. Все члены жюри единодушно поддержали, что актеры театра не имея профессионального актерского образования, эмоционально смогли рассказать историю о простых женщинах-прачках во время Великой Отечественной войны.
 Народный театр «Муравей-НИК» получил Диплом Лауреата и Главную Статуэтку фестиваля в номинации «Бессмертный полк» за бережное отношение к памяти о Великой Отечественной войне! 
Именные Дипломы Лауреата и Статуэтки в номинации «Лучший актёрский квартет» получили актрисы театра, исполнители ролей прачек - Титаренко Алёна, Ширшина  Наталья, Лутошкина Елена, Слепова Мария!
Дипломами Лауреата фестиваля в номинации «Симпатия жюри» также награждены актеры - Башаров Сергей за роль Петра Николаевича Конникова и Чибрикова Ольга за роль Алевтины Ивановны Конниковой.

 

Фото:   минкульт СО

