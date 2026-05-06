В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»

В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили общественные порядок и безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»

В преддверии Дня Великой Победы – одного из главных государственных праздников в России и ряда стран бывшего СССР в Самарскую область вернулся «Паровоз Победы». Завершая свой пятый юбилейный тур, ретросостав посетил рекордное количество малых и больших городов – 22 железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги. В этом году поезд впервые побывал на станции Тольятти и завершил свой тур в Самаре.

Во главе состава легендарный паровоз «Лебедянка», празднично оформленный в стилистике победного мая 1945 года, далее 11 платформ с уникальными экспонатами военного времени.

Профессиональные реконструкторы в форме военных лет помогали окунуться в эпоху прошлых лет, сделать памятные фотографии. А творческие коллективы создавали праздничное настроение, исполняя любимые песни военных лет.

В мероприятиях приняли участие более двадцати тысяч жителей и гостей Тольятти и Самары.

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции, Средневолжского линейного управления совместно с коллегами из других силовых структур обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения указанных праздничных мероприятий. Совместными усилиями правоохранительных органов во время праздничных мероприятий нарушения общественного порядка не зафиксировано.

При поддержке общественного совета при линейном управлении сотрудники полиции вместе с волонтерами приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники ПДН Тольяттинского ЛОП и Средневолжского ЛУ в рамках общероссийской акции «Защитник Отечества» пригласили своих подопечных подростков на данное мероприятие. В рамках пропаганды здорового образа жизни ребятам–будущим защитникам Отечества напомнили о негативных последствиях курения, употребления алкоголя и наркотических средств. Кроме этого, обсудили какая ответственность предусмотрена за какие-либо правонарушения и преступления, в том числе террористического характера.

Пользуясь случаем, сотрудники поздравили ребят с Днем Великой Победы и пригласили на службу в органы внутренних дел на транспорте.

