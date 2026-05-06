Коллектив «Муравей-НИК» из Приволжья под руководством Адияковой Марины Константиновны, заслуженного работника культуры РФ успешно выступил на Всероссийском фестивале любительских театров «Театральный Самотек-XI» (г.Москва).
Народный театр из Самарской области «Муравей-НИК» покоряет Москву
В Самарской области продолжает расти популярность социального контракта как эффективной меры государственной поддержки.
Соцконтракт помог Наталье Хрипуновой осуществить мечту и открыть швейное ателье
На начало мая в регионе выполнено 95% от весеннего плана посадок.
В губернии завершаются весенние посадки леса 
В Самарской области активно развиваются предприятия, работающие в сфере креативных индустрий. Сегодня в этом секторе экономики работают более 10 тысяч компаний региона.
Господдержка помогла семейной мастерской из Самарской области увеличить объемы производства
С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в законодательстве РФ, направленные на повышение уровня безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Самарским УК напомнили о необходимости контроля за состоянием вентканалов в МКД
В коллекцию Самарского областного художественного музея поступят картины художника – участника Великой Отечественной войны.
СОХМ принимает в дар три картины художника Леонида Царицынского
В  Приволжском районе уже сданы два фельдшерско-акушерских пункта в селах Тростянка и Софьино. В настоящее время идет поставка оборудования и оснащение подразделений. Открытие запланировано на второй квартал этого года.
В Приволжском районе модернизировали работу медицинских служб
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
Самарский зоопарк проведет тематический день, посвященный африканскому льву
В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»

В преддверии Дня Великой Победы в Самарскую область вернулся «Паровоз Победы».

В Тольятти и Самаре транспортные полицейские обеспечили общественные порядок и безопасность во время прибытия и стоянки «Паровоза Победы»

В преддверии Дня Великой Победы – одного из главных государственных праздников в России и ряда стран бывшего СССР в Самарскую область вернулся «Паровоз Победы». Завершая свой пятый юбилейный тур, ретросостав посетил рекордное количество малых и больших городов – 22 железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги. В этом году поезд впервые побывал на станции Тольятти и завершил свой тур в Самаре. 
Во главе состава легендарный паровоз «Лебедянка», празднично оформленный в стилистике победного мая 1945 года, далее 11 платформ с уникальными экспонатами военного времени. 
Профессиональные реконструкторы в форме военных лет помогали окунуться в эпоху прошлых лет, сделать памятные фотографии. А творческие коллективы создавали праздничное настроение, исполняя любимые песни военных лет.
В мероприятиях приняли участие более двадцати тысяч жителей и гостей Тольятти и Самары.
Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции, Средневолжского линейного управления совместно с коллегами из других силовых структур обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период проведения указанных праздничных мероприятий. Совместными усилиями правоохранительных органов во время праздничных мероприятий нарушения общественного порядка не зафиксировано.
При поддержке общественного совета при линейном управлении сотрудники полиции вместе с волонтерами приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
Оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники ПДН Тольяттинского ЛОП и Средневолжского ЛУ в рамках общероссийской акции «Защитник Отечества» пригласили своих подопечных подростков на данное мероприятие. В рамках пропаганды здорового образа жизни ребятам–будущим защитникам Отечества напомнили о негативных последствиях курения, употребления алкоголя и наркотических средств. Кроме этого, обсудили какая ответственность предусмотрена за какие-либо правонарушения и преступления, в том числе террористического характера. 
Пользуясь случаем, сотрудники поздравили ребят с Днем Великой Победы и пригласили на службу в органы внутренних дел на транспорте. 

 

Фото:   пресс-служба Средневолжского линейного управления

Теги: Самара Тольятти

