Китайские инвесторы оценили потенциал региона для локализации нового производства

Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.

За три дня делегация посетила:

индустриальный парк «АВТОВАЗ»

завод «АВТОВАЗ»

ОЭЗ «Тольятти»

индустриальный парк «Преображенка»

логистический парк «Преображенка-2»

Трехдневная программа завершилась совещанием в Корпорации развития Самарской области с участием профильных министерств.

«Самарская область обладает всеми необходимыми условиями для размещения современных высокотехнологичных производств: развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, специальные меры поддержки и преференциальные режимы. Визит китайской делегации подтвердил высокий интерес иностранных партнеров к локализации в нашем регионе. Уверен, что совместная работа позволит вывести на новый уровень кооперацию с китайскими компаниями», – подчеркнул Павел Финк, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

