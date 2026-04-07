Китайские инвесторы оценили потенциал региона для локализации нового производства

Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.
За три дня делегация посетила:
индустриальный парк «АВТОВАЗ»
завод «АВТОВАЗ»
ОЭЗ «Тольятти»
индустриальный парк «Преображенка»
логистический парк «Преображенка-2»
Трехдневная программа завершилась совещанием в Корпорации развития Самарской области с участием профильных министерств.
«Самарская область обладает всеми необходимыми условиями для размещения современных высокотехнологичных производств: развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, специальные меры поддержки и преференциальные режимы. Визит китайской делегации подтвердил высокий интерес иностранных партнеров к локализации в нашем регионе. Уверен, что совместная работа позволит вывести на новый уровень кооперацию с китайскими компаниями», – подчеркнул Павел Финк, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.
Фото: пресс-служба минэкономразвития СО