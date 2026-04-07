Главные новости:
Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.
Китайские инвесторы оценили потенциал региона для локализации нового производства
в Самарской области объявлена ракетная опасность
В Самарской области объявлена ракетная опасность
В Управлении Госавтоинспекции Самарской области в связи с переходом на летнюю форму одежды состоялся строевой смотр.
В Управлении ГАИ СО состоялся строевой смотр
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил ужесточить правила использования СИМ, включая электросамокаты, и ограничить их движение по тротуарам.
В ГД призвали ограничить проезд электросамокатов по тротуарам
7 апреля Вячеслав Федорищев и зам. Министра культуры Республики Беларусь Сергей Саракач дали старт Дням культуры Республики Беларусь в Самарской области.
В губернии стартовали Дни культуры Республики Беларусь
В беседе с «Радио 1» 7 апреля эксперт Сирмайс отметила, что частота мытья волос индивидуальна и зависит от потребностей — это не влияет ни на появление седины, ни на облысение.
Врач-трихолог рассказала, как часто нужно мыть голову
На втором этапе 1/2 финала Пути Регионов FONBNET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали московский ЦСКА.
"Крылья Советов" проиграли ЦСКА со счетом -2:5
С помощью мобильной лаборатории специалисты ГКУ «Управление дорог» проверяют состояние покрытия и дорожной инфраструктуры региона.
В губернии началась диагностика автомобильных дорог
Самарский зоопарк расскажет о животных в космосе
В самарском музее "Заварка" состоится первое детское занятие из нового цикла «Садовые истории»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка «Мой ребенок может так же»
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Китайские инвесторы оценили потенциал региона для локализации нового производства

Делегация китайских инвесторов посетила Самарскую область. Целью трехдневного визита стало изучение промышленного, инфраструктурного и преференциального потенциала региона для создания нового производства.

За три дня делегация посетила:
индустриальный парк «АВТОВАЗ»
завод «АВТОВАЗ»
ОЭЗ «Тольятти»
индустриальный парк «Преображенка»
логистический парк «Преображенка-2»

Трехдневная программа завершилась совещанием в Корпорации развития Самарской области с участием профильных министерств.

«Самарская область обладает всеми необходимыми условиями для размещения современных высокотехнологичных производств: развитая инфраструктура, высококвалифицированные кадры, специальные меры поддержки и преференциальные режимы. Визит китайской делегации подтвердил высокий интерес иностранных партнеров к локализации в нашем регионе. Уверен, что совместная работа позволит вывести на новый уровень кооперацию с китайскими компаниями», – подчеркнул Павел Финк, сообщает пресс-служба минэкономразвития СО.

 

Фото:  пресс-служба минэкономразвития СО

В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
07 апреля 2026, 18:10
«Т Плюс» проверит тепловые сети Самары и Тольятти повышенной температурой воды
В апреле энергетики «Т Плюс» проведут температурные испытания тепловых сетей в Самаре и Тольятти.
В регионе продолжается развитие ИТС. В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.
20 марта 2026, 20:35
На дорогах Самарской области модернизируют 36 светофоров и установят 169 детекторов транспорта 
В регионе продолжается развитие ИТС. В 2026 году новое оборудование появится на улицах Самары и Тольятти, а также на региональных автомобильных дорогах.
15 марта в Самаре футболисты грозненского "Ахматом" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура.
15 марта 2026, 21:12
Тольяттинский "Акрон" сыграли вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 1:1
15 марта в Самаре футболисты грозненского "Ахматом" сыграли вничью с тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура.
в Самарской области объявлена ракетная опасность
7 апреля 2026  23:04
В Самарской области объявлена ракетная опасность
Во вторник, 7 апреля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Одним из ключевых вопросов повестки стала подготовка пляжей и мест массового отдыха у воды к купальному сезону.
7 апреля 2026  16:58
На оперативном совещании при губернаторе обсудили подготовку пляжей и мест массового отдыха у воды
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
7 апреля 2026  13:21
Дополнительный общественный транспорт подадут после матча в Самаре 7 апреля
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
7 апреля 2026  13:17
Более 300 тонн мусора вывезли городские службы после районных субботников в Самаре
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
7 апреля 2026  12:24
Cамарские учреждения культуры встречают Неделю космоса
