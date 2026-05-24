Офицеры СУ СКР СО провели лекционное занятие со школьниками

Сотрудники территориального следственного отдела следственного управления Следственного комитета России по Самарской области провели лекционное занятие с учащимися школы на тему: «Компьютерная безопасность. Основы безопасности в информационном поле», сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В ходе мероприятия ученикам рассказали о видах преступлений в информационном поле, предусмотренных в уголовном законодательстве, а также об ответственности за противоправные деяния. Также были даны рекомендации о необходимости соблюдения правил безопасности в информационном пространстве, затронуты вопросы телефонного мошенничества, преступных схем обмана через социальные сети и интернет-сайты.



Отдельное внимание обращено на недопустимость введения паролей и номеров телефонов на неизвестных сайтах; аккуратное пользование банковскими картами во избежание хищения денежных средств, обсуждены вопросы телефонного мошенничества.

