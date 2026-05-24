Более 350 мотоциклистов открыли мотосезон–2026 в Самаре

23 мая в Самаре состоялось открытие мотосезона–2026. В этом году оно стало частью двухдневного фестиваля-выставки «ТурПритяжение». Колонна из 350 мотоциклистов стартовала от ТРК «Аутлет Молл» и в сопровождении экипажа ГИБДД проследовала по Московскому шоссе и ул.

Авроры до ТК «Амбар». Во главе колонны проехал глава города Самары Иван Носков.

В рамках культурно-спортивной программы фестиваля «ТурПритяжение» состоялась мотоджимхана с показательными заездами профессиональных мотоциклистов, показательные боксерские турниры и рок-концерт.