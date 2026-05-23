Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам

В Похвистневском районе, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России», реализуемой «Движением Первых», сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в церемонии вручения первых паспортов юным жителям региона.

Мероприятие открыл Герой России Денис Портнягин. Обращаясь к участникам встречи, он подчеркнул важность гражданской ответственности и патриотизма в современном мире и призвал подростков ставить высокие цели, упорно трудиться и оставаться верными своим принципам, отметив, что именно молодое поколение формирует будущее нашей страны.

После этого, в торжественной обстановке начальник Межмуниципального отдела МВД России «Похвистневский» подполковник полиции Дмитрий Акулинин, совместно с председателем Общественного совета Татьяной Вобликовой вручили подросткам, достигшим 14-летнего возраста и имеющим достижения в учёбе, спорте и волонтёрской деятельности, главный документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации.

Выступая с напутственными словами, подполковник полиции и представитель общественности пожелали ребятам бережно обращаться с паспортом и с гордостью носить звание гражданина Российской Федерации.

В завершение мероприятия подросткам вручили экземпляры Конституции Российской Федерации и обложки для паспортов с символикой «Движения Первых», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области