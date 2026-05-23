23 мая на Последней миле стадиона «Солидарность Самара Арена» состоялся всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ.
3900 жителей и гостей Самары вышли на старт полумарафона Забег.РФ
23 мая в 14.50 поступило сообщение о том, что в результате падения дебета на водозаборной скважине нарушено холодное водоснабжение в н.п. Малый Толкай.
МЧС СО: о нарушении водоснабжения в Похвистневском районе
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел объезд районов городского округа Самара. В ходе рабочей поездки глава региона посмотрел ход дорожных работ, ремонты инфраструктуры, посетил важные городские объекты.
Вячеслав Федорищев провел объезд Самары
Глава государства встретился с выпускниками федеральной кадровой программы «Время героев».
Ветеран СВО из Самарской области стал участником встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным
В Похвистневском районе, в рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» прошла церемония вручения первых паспортов юным жителям региона.
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
Юные таланты представили свои работы. В центре внимания был проект «Тольятти туристический».
Прошла презентация лучших проектов Школы креативных индустрий Тольятти
Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
24 мая в регионе без осадков, до +30°С
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»
Прошла презентация лучших проектов Школы креативных индустрий Тольятти

Юные таланты представили свои работы. В центре внимания был проект «Тольятти туристический».

Юные таланты представили свои работы.

В центре внимания был проект «Тольятти туристический». Его суть — создание современного бренда города силами молодых дизайнеров. Ребята из студий анимации, фото- и видеопроизводства представили уникальные работы: от экологических мультфильмов и фотовыставок, таких как «Тольятти спортивный» и «Год единства народов», до документальных фильмов о выдающихся личностях.

Особый интерес вызвали профориентационные проекты.

Межстудийный проект «PROMкреатив» в партнёрстве с промышленными гигантами города (ООО «Тольяттикаучук», АО «АВТОВАЗ», ПАО «КуйбышевАзот») позволил школьникам погрузиться в производственные процессы и создать уникальные креативные продукты: от «Азбуки химии» и фотовыставки «PROфессиональный взгляд» до анимационных роликов об истории заводов.

«Мой город в фокусе креатива» — это межстудийный проект, который реализуется с прошлого года и объединяет все направления Школы креативных индустрий. Его главная цель — создание комплексного визуального и творческого продукта для продвижения культурных событий и учреждений Тольятти.

В рамках межстудийного проекта «Папы разные нужны, мамы разные важны» были показаны видеоролики о профессиях в туриззме и на радиостанциях.
Презентация в очередной раз доказала: Школа креативных индустрий — это не просто учёба, а реальная возможность создавать полезные и важные для города проекты!

Среди 60 выпускников этого года Илиана, Лиза и Дарья. Девушки делятся своими эмоциями:
Материенко Илиана: В рамках итогового проекта я работала над дизайном многостраничного издания "Азбука химии". Было сложно, но интересно. Работала больше года над этим проектом. Научилась работать напрямую с заказчиком. В дальнейшем я планирую развиваться в этом направлении - художественном, дизайнерском.

Игнатьева Лиза: Мой проект- мультфильм о производстве каучука. В нем простым языком рассказывается о сложных процессах. Планирую поступать на художника - аниматора, или режиссера анимационных фильмов.

Волкова Дарья: Я обучалась в студии фото- и видеопроизводства. У меня было много проектов: видеоролики и своя фотовыставка. В дальнейшей жизни я планирую профессионально развиваться в сфере медиа и участвовать в различных проектах разного уровня — от городских до всероссийских. У меня уже есть опыт съёмки городских мероприятий, и я буду продолжать оттачивать своё мастерство. Мне безумно нравится «ловить» искренние эмоции людей, создавая фото- и видеорепортажи, на которых запечатлены чувства и настроение момента. Я верю, что достигну своей мечты - сниму собственный фильм.

 

Фото:   минкульт СО

