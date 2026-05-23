В САТОБ состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке»

22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке». 12+

«Для театра это во многом первый опыт, это первый водевиль в его истории. В спектакле музыка и текст существуют на равных, а такой жанр требует от артистов совершенно иной природы существования на сцене. Это даже не мюзикл, а скорее музыкальная комедия, которая больше присуща драматическому театру. Но мы решили взяться», — отметила режиссёр спектакля Оксана Штанина.

«Мне давно хотелось создать настоящий классический водевиль с гусарами, интригами, молодыми влюблёнными и, конечно, счастливым финалом. Меня всегда вдохновляли советские музыкальные фильмы с их атмосферой, яркой музыкой и живыми характерами, поэтому над постановкой я работал с большим удовольствием. Насколько я знаю, водевиля в самарском театре ещё не было, и я был очень рад, что руководство театра поддержало эту идею», — рассказал композитор Андрей Колесников.

«Я думаю, что получился интересный и прекрасный спектакль. Так как работа для нас новая и мы никогда раньше с таким не сталкивались. Водевиль — особый жанр, в котором важны не только музыка, но и актёрская природа, живые взаимоотношения персонажей, чувство юмора и лёгкость», — поделился Максим Пожидаев, главный хормейстер, дирижёр-постановщик и автор аранжировки хоровой партитуры спектакля.

