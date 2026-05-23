14 россиян пострадали в ДТП в Турции

В Анталье госпитализировали 14 россиян после аварии с экскурсионным автобусом, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве в этой провинции.

"В связи с произошедшим в субботу <...> ДТП с участием автобуса, в котором находились 14 российских туристов, генконсульство <...> находится в контакте с сотрудниками страховой компании, врачами и местными правоохранительными органами и держит ситуацию на приоритетном контроле", — заявили дипломаты.

В консульстве работает круглосуточный телефон экстренной связи: +90 (501) 811 49 45.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в препятствие.