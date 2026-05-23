Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»

В Самаре подвели итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара» по итогам работы в 2025 году. Торжественная церемония награждения состоялась 22 мая. По решению конкурсной комиссии, обладателем Почетного штандарта главы города стало ООО «Газпром трансгаз Самара». Награду генеральному директору предприятия Владимиру Субботину вручил глава города Иван Носков.

В этом году на звание лучшего предприятия претендовали 26 компаний, представляющих различные отрасли промышленности: нефтегазовую, машиностроительную, металлургическую, химико-фармацевтическую, строительную и другие. Конкурсная комиссия оценивала не только экономические показатели, но и социальную ответственность участников.

В своей речи глава города Самары Иван Носков отметил стойкость промышленного комплекса в условиях внешнего давления, пишет 63.ру.

— Промышленный комплекс существует в режиме внешнего давления. Работать в таких условиях сложно, но именно в это время проявляется характер. Предприятия Самары не сломили санкции — они сделали их сильнее, открыли новые возможности для расширения производства, новые рынки. И все они сегодня вошли в историю города как первые претенденты на штандарт и первые победители. Поздравляю коллективы, ветеранов, молодежь, которая только начинает свой трудовой путь. От себя гарантирую поддержку промышленному комплексу со стороны города. Считаю, что мы должны стать партнерами во благо будущего Самары, — подчеркнул Иван Носков.

По итогам конкурса были определены лидеры по ключевым направлениям: