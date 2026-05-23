Температура воздуха 24 мая в Самаре ночью +13, +15°С, днем +27, +29°С.
22 мая на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера водевиля А. Колесникова «Всё дело в шляпке».
14 россиян пострадали в ДТП в Турции
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
В Тольятти водитель сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»
В Самаре женщина упала при торможении автобуса
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Лекция «Неизвестные царские грамоты об основании Самары» пройдет в музее Алабина
Подведены итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара»

В Самаре подвели итоги конкурса «Лучшее предприятие в городском округе Самара» по итогам работы в 2025 году. Торжественная церемония награждения состоялась 22 мая. По решению конкурсной комиссии, обладателем Почетного штандарта главы города стало ООО «Газпром трансгаз Самара». Награду генеральному директору предприятия Владимиру Субботину вручил глава города Иван Носков.

В этом году на звание лучшего предприятия претендовали 26 компаний, представляющих различные отрасли промышленности: нефтегазовую, машиностроительную, металлургическую, химико-фармацевтическую, строительную и другие. Конкурсная комиссия оценивала не только экономические показатели, но и социальную ответственность участников.

В своей речи глава города Самары Иван Носков отметил стойкость промышленного комплекса в условиях внешнего давления, пишет 63.ру.

— Промышленный комплекс существует в режиме внешнего давления. Работать в таких условиях сложно, но именно в это время проявляется характер. Предприятия Самары не сломили санкции — они сделали их сильнее, открыли новые возможности для расширения производства, новые рынки. И все они сегодня вошли в историю города как первые претенденты на штандарт и первые победители. Поздравляю коллективы, ветеранов, молодежь, которая только начинает свой трудовой путь. От себя гарантирую поддержку промышленному комплексу со стороны города. Считаю, что мы должны стать партнерами во благо будущего Самары, — подчеркнул Иван Носков.

По итогам конкурса были определены лидеры по ключевым направлениям:

  • нефтегазовая промышленность: ООО «Газпром трансгаз Самара»;

  • машиностроительный комплекс: ЗАО «Нефтефлот»;

  • оборонно-промышленный комплекс: АО «Авиакор — авиационный завод»;

  • химико-фармацевтический комплекс: ООО «Самарский Завод Полимерных Изделий»;

  • комплекс производства резиновых и пластмассовых изделий: АО «Автомобильные системы и технологии/СКК»;

  • строительный комплекс: ООО «Газпром трансгаз Самара»;

  • комплекс производства строительных и нерудных материалов: АО «Мягкая кровля»;

  • лесопромышленный комплекс: ООО «Европринт»;

  • комплекс пищевой промышленности: ЗАО «Самарский булочно-кондитерский комбинат»;

  • металлургический комплекс: АО «Самарский металлургический завод»;

  • научно-исследовательский комплекс: АО «Научно-исследовательский институт «Экран»;

  • инфраструктурный комплекс: ООО «Континент-Кулинария».

Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
150 тысяч квадратных метров дорожной разметки нанесут на дороги Самары в этом году
21 мая 2026 года председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов на заседании Самарской Губдумы представил депутатам отчет о деятельности Правительства Самарской области за 2025 год.
Депутатам Самарской Губдумы представлен отчет о работе облправительства 
