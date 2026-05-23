В Самаре женщина упала при торможении автобуса

22 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек, погиб 1.

Так, сотрудники Госавтоинспекции, прибыв на место дорожно-транспортного происшествия в Промышленном районе Самары, установили: в 13:30 60-летний мужчина, управляя автобусом МАЗ 203948, двигался по Московскому шоссе в направлении улицы Жигулёвской. В пути следования, возле дома № 81Б по Московскому шоссе, при торможении допустил падение 59-летней женщины, которая стояла в средней части салона автобуса. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.