В парке Гагарина ищут участок для установки самолета "Антошка"

В Самаре могут снова установить легендарного «Антошку» в парке Гагарина. Об этом заявил депутат городской думы Дмитрий Асеев после встречи с мэром Самары Иваном Носковым и его заместителем Ольгой Слесаревой.

«Даны необходимые поручения по поиску земельного участка в парке Гагарина для установки самолета», – написал депутат в своих соцсетях.

По словам Асеева, сейчас обсуждают, каким будет формат проекта «Антошка 2.0», вопрос также необходимо согласовать с разными ведомствами, в том числе с Ростехнадзором.

Напомним, что в парке Гагарина когда-то стоял списанный самолет АН-10А, его использовали как кинотеатр. Но модель самолета, который планируют установить, еще обсуждается, сообщает Дмитрий Асеев. Так как в Самаре располагается филиал ПАО «Туполев», могут установить и самолет ТУ.

Согласования уже идут, сообщил депутат. Информации от мэрии на этот счет пока нет, пишет Самара-КП.