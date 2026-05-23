мошенники рассылают фейковые сообщения о сроках подачи воды

Мошенники в период отключения горячей воды используют фейковые сообщения, якобы присланные коммунальными службами, с предложением перейти по ссылке для уточнения графика отключений воды или «срочной проверки счетчиков», предупредил 23 мая заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Он отметил, что такие ссылки ведут на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан.

«Нужно понимать: ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб», — цитирует Аксененко «РИА Новости».

По его словам, для безопасности граждан необходима подробная информационная работа с населением. Люди должны быть заранее официально уведомлены о сроках отключения и подачи воды, а также понимать, куда они могут обратиться в случае нарушений. В свою очередь правоохранительные органы обязаны оперативно реагировать на появление мошеннических схем в такой чувствительной для граждан сфере.