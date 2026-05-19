В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
37-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенника

37-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенника

По данным полиции, неустановленное лицо разместило в сети Интернет объявление об изготовлении и поставке кухонных гарнитуров. Под предлогом заключения договора на производстве мебели злоумышленник вступил в контакт с потерпевшей. В ходе переговоров мошенник убедил женщину внести предоплату за заказ кухонного гарнитура. Используя приёмы обмана и злоупотребление доверием, он получил от потерпевшей более 100.000 рублей.

После получения денежных средств злоумышленник прекратил выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность при совершении онлайн-покупок. При заключении сделок через интернет тщательно проверяйте репутацию продавца - изучайте отзывы, ищите информацию о компании или индивидуальном предпринимателе в открытых источниках, например, на сайте Федеральной налоговой службы. Не переводите предоплату неизвестным лицам без заключения официального договора. В договоре обязательно должны быть прописаны сроки изготовления и поставки товара, его полная стоимость и порядок оплаты, ответственность сторон, а также гарантийные обязательства. При возникновении сомнений или признаков мошенничества незамедлительно обращайтесь в полицию.

Теги: Мошенники

В Самарской области родителей школьников предупредили о телефонных мошенниках
Как сообщили в министерстве образования региона, злоумышленники звонят детям под предлогом обновления электронного дневника. Криминал
В надежде заработать тольяттинка отдала мошеннику более 2 млн рублей
Злоумышленник убедил потерпевшую, что вложение средств в выгодные бизнес-проекты сулит высокий доход, но для этого требуются значительные вложения. Криминал
МВД сообщило о новой мошеннической схеме с накоплениями граждан РФ
Жертву подробно инструктируют, как отвечать на вопросы сотрудников банка, чтобы снять средства без препятствий. Криминал
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самаре пройдет туристический фестиваль
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
