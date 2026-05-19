37-летняя жительница Самары стала жертвой интернет-мошенника

По данным полиции, неустановленное лицо разместило в сети Интернет объявление об изготовлении и поставке кухонных гарнитуров. Под предлогом заключения договора на производстве мебели злоумышленник вступил в контакт с потерпевшей. В ходе переговоров мошенник убедил женщину внести предоплату за заказ кухонного гарнитура. Используя приёмы обмана и злоупотребление доверием, он получил от потерпевшей более 100.000 рублей.

После получения денежных средств злоумышленник прекратил выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства. Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Сотрудники полиции призывают граждан проявлять бдительность при совершении онлайн-покупок. При заключении сделок через интернет тщательно проверяйте репутацию продавца - изучайте отзывы, ищите информацию о компании или индивидуальном предпринимателе в открытых источниках, например, на сайте Федеральной налоговой службы. Не переводите предоплату неизвестным лицам без заключения официального договора. В договоре обязательно должны быть прописаны сроки изготовления и поставки товара, его полная стоимость и порядок оплаты, ответственность сторон, а также гарантийные обязательства. При возникновении сомнений или признаков мошенничества незамедлительно обращайтесь в полицию.