Самарцы готовятся к лету заранее: спрос на диагностику кондиционеров вырос в 3 раза за год

Весна — время, когда самарцы традиционно начинают готовить дома и квартиры к жаркому сезону: проверяют климатическую технику и приводят в порядок системы охлаждения. В 2026 году, как показала статистика Авито Услуг и Авито Товаров, интерес к обслуживанию кондиционеров и сплит-систем заметно превысил показатели прошлого года. Пользователи предметно ищут специалистов под конкретные задачи — от экспресс-диагностики до сложного ремонта с заменой ключевых узлов.

Спрос на ремонт кондиционеров вырос на 77%

По данным Авито Услуг, заметную динамику в Самаре показала диагностика кондиционеров и сплит-систем — спрос на нее в апреле 2026 года вырос втрое по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Скорее всего, пользователи решили не дожидаться первой жары и заранее проверить состояние техники, чтобы в пиковый сезон не остаться без охлаждения.

Работоспособность кондиционера в жару — это вопрос комфорта. Те, кто пользуется климат-системой не первый год, хорошо знают: если не подготовить оборудование заранее, в пик сезона можно столкнуться и с ажиотажным спросом на услуги мастеров и с длительным ожиданием свободного исполнителя. В мае даже пара аномально жарких дней способны спровоцировать волну обращений к мастерам. Самарцы это учитывают и действуют на опережение: интерес к услугам мастеров по ремонту кондиционеров вырос на 77% за год.

Спрос на точечный ремонт и обслуживание

Вырос интерес и к отдельным работам: к замене дренажного насоса — в 2,6 раза, а к пайке медной трассы — более чем вдвое. Это говорит о том, что многие подходят к вопросу технически грамотно и ищут мастеров под узкие, часто аварийные, неисправности. Увеличился спрос и на более трудоемкие работы: услуги по поиску утечки фреона и замене компрессора стали искать вдвое чаще.

Еще один показатель — рост спроса в разрезе производителей. В апреле 2026 года по сравнению с прошлым годом интерес к обслуживанию кондиционеров ROYAL Clima и Haier вырос на 12%, а к технике Ballu — на 8%.

Продажи кондиционеров за месяц выросли на 20%

Параллельно оживление на рынке климатического оборудования фиксируют и эксперты Авито Товаров. В апреле 2026 года продажи кондиционеров в Самаре выросли на 20% по сравнению с мартом. Причем в сегменте устройств на ресейле динамика оказалась даже заметнее: кондиционеры «с рук» продавались на 23% чаще, тогда как продажи новых устройств увеличились на 18%. Самарцы активно готовятся к лету, стараясь обновить технику до наступления пиковых температур и возможного сезонного подорожания. Средняя стоимость кондиционера в апреле составила около 12 600 рублей, что на 8% ниже, чем месяцем ранее.

Самыми быстрорастущими категориями среди новых устройств стали настенные кондиционеры и сплит-системы (+17%), а также мобильные кондиционеры (+15%).

В сегменте подержанной техники спрос также показывает интересную динамику: сплит-системы с наработкой стали покупать на 36% чаще, настенные — на 35%, напольные — на 9%, а мобильные — на 5%. Примечательно, что цены на эти категории на ресейле ощутимо снизились: сплит-системы стали стоить на 24% дешевле, а настенные — на 19%.

Альтернатива кондиционеру: продажи вентиляторов увеличились на 15%

Одновременно с кондиционерами самарцы активно запасаются и вентиляторами — как более доступным и мобильным способом спастись от духоты. В апреле продажи вентиляторов в Самаре выросли на 15% по сравнению с мартом.

Среди новых вентиляторов быстрее всего росли продажи настольных моделей — спрос на них вырос вдвое за месяц. На ресейле популярнее всего напольные вентиляторы — продажи на 7% выше, чем в марте. Сейчас модели вентиляторов можно найти от 1 500 рублей, что делает эту категорию особенно привлекательной для тех, кто хочет подготовиться к жаре с минимальными затратами.