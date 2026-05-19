43% россиян используют обед как перезагрузку в середине рабочего дня

Авито Работа провела опрос более 8 000 работающих россиян и выяснила, что обеденный перерыв для многих сотрудников — не только время для приема пищи, но и возможность отвлечься от рабочих задач и сменить обстановку. Так, 43% опрошенных считают главной ценностью обеда возможность восстановить силы и перезагрузиться в середине дня. Еще 30% используют это время, чтобы выйти из рабочего пространства и прогуляться, а 20% — чтобы побыть наедине с собой и переключиться от общения.

Неформальное общение с коллегами и укрепление командных связей важно для 18% респондентов. Еще 15% за обедом обмениваются рабочими новостями в неформальной обстановке — столько же решают личные задачи.

9% участников опроса отметили, что обед помогает поддерживать отношения с партнерами и клиентами. Для 7% перерыв на обед становится способом быстрее адаптироваться и познакомиться с коллегами, особенно в новой команде.

40% чаще всего обедают с коллегами из своей команды, 34% предпочитают есть в одиночку, 7% респондентов объединяются за обедом с коллегами из других отделов, 3% — с партнерами и клиентами, 2% — с руководителем.

Чаще всего с коллегами из своей команды обедают строители и ремонтники (59%), работники промышленности (58%), младший и старший медперсонал (54%). В одиночку же чаще всего обедают фрилансеры (53%), водители и курьеры (53%), а также специалисты службы поддержки (50%)