В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
43% россиян используют обед как перезагрузку в середине рабочего дня

Авито Работа провела опрос более 8 000 работающих россиян и выяснила, что обеденный перерыв для многих сотрудников — не только время для приема пищи, но и возможность отвлечься от рабочих задач и сменить обстановку. Так, 43% опрошенных считают главной ценностью обеда возможность восстановить силы и перезагрузиться в середине дня. Еще 30% используют это время, чтобы выйти из рабочего пространства и прогуляться, а 20% — чтобы побыть наедине с собой и переключиться от общения.

Неформальное общение с коллегами и укрепление командных связей важно для 18% респондентов. Еще 15% за обедом обмениваются рабочими новостями в неформальной обстановке — столько же решают личные задачи.

9% участников опроса отметили, что обед помогает поддерживать отношения с партнерами и клиентами. Для 7% перерыв на обед становится способом быстрее адаптироваться и познакомиться с коллегами, особенно в новой команде.

40% чаще всего обедают с коллегами из своей команды, 34% предпочитают есть в одиночку, 7% респондентов объединяются за обедом с коллегами из других отделов, 3% — с партнерами и клиентами, 2% — с руководителем.

Чаще всего с коллегами из своей команды обедают строители и ремонтники (59%), работники промышленности (58%), младший и старший медперсонал (54%). В одиночку же чаще всего обедают фрилансеры (53%), водители и курьеры (53%), а также специалисты службы поддержки (50%)

У 22% работающих самарцев есть подработка
19 мая 2026, 11:35
Уделяют ей менее 10 часов в неделю 69%. Еще 17% подрабатывают от 10 до 20 часов, а 14% — более 20 часов. Общество
Каждая третья семья в Самаре (32%) выплачивает ипотеку вместе, деля платеж поровну
19 мая 2026, 10:18
В 20% семей мужчина оплачивает большую часть, такой же процент (20%) опрошенных поделились, что закрытие ипотеки – сугубо мужская обязанность. Общество
80% жителей Самарской области готовы работать с коллегами, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства
19 мая 2026, 09:48
Тем не менее, 30% соискателей из Самарской области считают, что нейроотличному человеку или сотруднику с подтвержденным ментальным расстройством не нужно... Общество
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
15 мая 2026  20:01
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
15 мая 2026  19:59
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
