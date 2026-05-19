Каждая третья семья в Самаре (32%) выплачивает ипотеку вместе, деля платеж поровну

Девелопер Level Group провел исследование, чтобы выяснить, как самарцы ведут семейный бюджет после оформления ипотечного кредита. Выяснилось, что каждая третья семья (32%) выплачивает ипотеку вместе, деля платеж поровну. В 20% семей мужчина оплачивает большую часть, такой же процент (20%) опрошенных поделились, что закрытие ипотеки – сугубо мужская обязанность. Есть также доля семей, в которых женщина оплачивает большую часть ипотечного платежа (9%) либо всю сумму (13%). Только 6% респондентов выплачивают ипотеку в одиночку без партнера.

«Планирование семейного бюджета – залог комфортной выплаты ипотеки. Согласно результатам нашего исследования, большинство семейных пар (50%) ведет совместный бюджет, что помогает супругам чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Достичь дисциплины нередко помогает именно партнерство, так как в паре проще отказаться от спонтанных покупок ради долгосрочной цели. По нашим данным, придерживаясь такой стратегии, более половины семейных пар в России (52%) выплачивают ипотечный кредит досрочно», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Помимо 46% респондентов, которые ведут бюджет совместно с партнером, каждый третий (35%) распоряжается своими деньгами самостоятельно, сохраняя финансовую независимость, и только общие расходы делятся поровну. 9% опрошенных придерживаются мнения, что доход мужчины – общий, а доход женщины – ее личный. В 9% семей зарабатывает только мужчина, еще в 1% – только женщина.