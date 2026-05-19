В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
80% жителей Самарской области готовы работать с коллегами, имеющими нейроотличия или ментальные расстройства

Большинство сотрудников компаний Самарской области согласились бы работать в команде с человеком, имеющим нейроотличия, при условии, что диагноз позволяет выполнять задачи, положенные по должности, показало исследование, проведенное сервисом онлайн-рекрутинга hh.ru и психологической платформой Alter.

27% респондентов отметили, что они определенно согласны иметь таких коллег, а 53% — скорее согласны. Лишь 3% были бы категорически против. 13% затруднились с ответом. Наиболее открыты к нейроотличным сотрудникам и коллегам с ментальными сложностями зумеры — соискатели в возрасте 18-24 лет: почти половина из них (48%) ответили на этот вопрос «определенно да».

Тем не менее, 30% соискателей из Самарской области считают, что нейроотличному человеку или сотруднику с подтвержденным ментальным расстройством не нужно сообщать об этом коллегам, если это не влияет на работу. 20% полагают, что такие подробности в принципе неуместны в рабочей среде. 17% респондентов полагают, что это стоит делать, только если с коллегами сложились дружеские отношения. Однако 27% уверены, что рассказывать о таких особенностях важно, поскольку это помогает лучше понимать друг друга и эффективнее работать в команде.

Опрос показал, что открытость к коллегам с нейроотличиями и ментальными расстройствами резко падает с возрастом: если среди соискателей 18-24 лет 39% выступают за диалог на эту тему, то в группе 35-44 года — почти вдвое меньше (22%), а среди респондентов старше 45 — практически втрое (13-15%).

«В России тема ментального здоровья и нейроотличий долгое время была стигматизирована. Однако современные исследования и практика крупных международных компаний показывают, что инклюзивная рабочая среда — это вопрос конкурентоспособности бизнеса, — комментирует клинический психолог, клинический директор платформы Alter Анастасия Черткова. — Люди с нейроотличиями нередко обладают сильными профессиональными сторонами, которые очень ценятся в современной экономике: высокой способностью к концентрации на сложных задачах, нестандартным мышлением, вниманием к деталям, чувствительностью к закономерностям и ошибкам, устойчивым интересом к узким профессиональным областям. Например, у части людей с расстройствами аутистического спектра может быть выражена способность к систематизации и анализу данных, а у людей на СДВГ-спектре нередко отлично развита способность к генерации идей, гибкость мышления и навык быстро переключаться в условиях неопределенности. Разумеется, речь не идет о том, что любой диагноз автоматически дает “суперсилы”, но нейроразнообразие действительно может усиливать команду за счет разных когнитивных стратегий».

«Кроме того, для молодых сотрудников открытость компании к теме ментального здоровья становится важным критерием выбора работодателя. Исследования показывают, что зумеры значительно чаще ожидают от работодателя психологической безопасности, уважения к индивидуальным особенностям и возможности открыто говорить о сложностях без страха стигматизации. Поэтому компании, которые умеют выстраивать такую среду, выигрывают не только в репутации, но и в удержании молодых талантов», — отмечает эксперт.

27% работающих жителей Самарской области заявили, что всегда получали поддержку от коллег, когда те узнавали о том, что у них проблемы со здоровьем или психологические сложности. На практике пока лишь 30% участников опроса никогда не рассказывают коллегам о состоянии своего здоровья, 60% делают это время от времени, и только 10% — часто.

«Между тем опрос показал также, что сотрудники стали реже обсуждать свое психологическое состояние на работе с HR-менеджером или руководителем: с 2024 года доля тех, кто решался на это, сократилась более чем вдвое — с 23% до 11%. Возможно, это связано с тем, что компании стали чаще включать в работу коллективов корпоративных психологов и помощь психологических онлайн-сервисов. По данным hh.ru, если в 2024 году вакансий, в которых упоминались подобные бонусы, насчитывалось порядка 7 тыс., то в 2026 — уже более 12 тыс., что на 71% больше, чем два года назад», — отмечает Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

Запрос на корпоративную психологическую поддержку велик — это значимый фактор при выборе работодателя: как показало исследование, треть соискателей (33%) оценивает важность наличия таких программ в компании на 4-5 баллов по пятибалльной шкале. Это подтверждает и статистика Alter: по данным платформы, за минувший год объем сессий с психологом у корпоративных клиентов вырос на 13,4% по сравнению с годом ранее — растет как количество работодателей, предоставляющих доступ к психологической помощи, так и количество сотрудников внутри компаний, использующих эту возможность.

