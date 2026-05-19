В Тольятти продолжается капитальный ремонт Обводного шоссе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На Обводном шоссе Тольятти укладывают финишный слой асфальтобетона
Археологи запретили жилую застройку около элеватора в Самаре
Итоги первого сезона пилотного проекта «Шахматная грамотность» подвели в Самаре
В Ставропольском районе горела кабина КАМАЗА
Студенты Самары приняли участие в интеллектуальной игре в День Самарского знамени
Клуб юных биологов при Самарском зоопарке начинает работу
В Самаре ищут перевозчика на 89-й автобусный маршрут
В ближайшие 1-2 часа 19 мая местами в Самарской области ожидается усиление северо-восточного ветра
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.35
-0.78
EUR 84.07
-1.11
Прокат электросамокатов в России хотят привязать к «Госуслугам»

231
Минтранс РФ поддержал идею депутата Госдумы Александра Аксёненко – навести порядок в сфере электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Главное новшество: арендовать самокат можно будет только через «Госуслуги». Обсуждается и запрет на управление СИМ для тех, кто младше 16 лет.

Депутат рассказал в соцсетях, что Минтранс уже работает по «дорожной карте»: готовит изменения в правилах и меры безопасности.

Согласно ответу Минтранса парламентарию, в ведомстве рассматривают сразу несколько мер: поправки в ПДД, запрет проката самокатов для подростков, единый реестр всех СИМ, обязательную идентификацию пользователей.

Главное – арендовать электросамокат можно будет только после входа через «Госуслуги». Это значит, что нельзя будет кататься под чужим аккаунтом, а нарушителя легко найдут. Параллельно обсуждают возрастной ценз: управлять СИМ разрешат только с 16 лет. Для личных самокатов предлагают ввести регистрацию и номерные знаки – как у машин.

«Людям на тротуарах всё чаще мешают самокатчики, которые ездят агрессивно и хаотично. Особенно тревожно за подростков: они садятся на мощные устройства без навыков и калечат себя и других», – обосновал необходимость ужесточения правил Александр Аксёненко.

Депутат Госдумы давно предлагает приравнять самокаты к обычному транспорту по уровню ответственности. «Когда человек берёт в аренду машину, его личность проверяют. А с самокатами система до сих пор анонимная. Цифровая идентификация снизит число нарушений и упростит разбор ДТП», – отметил он.

Статистика суровую необходимость подтверждает. По данным ГИБДД, в 2025 году в России случилось больше 3,2 тысячи ДТП с электросамокатами и другими СИМ. Погибли 68 человек, около 3,4 тысячи получили травмы. Особенно тяжело крупным городам – летом самокатов на улицах становится в разы больше.

В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
