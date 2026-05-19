Прокат электросамокатов в России хотят привязать к «Госуслугам»

Минтранс РФ поддержал идею депутата Госдумы Александра Аксёненко – навести порядок в сфере электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Главное новшество: арендовать самокат можно будет только через «Госуслуги». Обсуждается и запрет на управление СИМ для тех, кто младше 16 лет.

Депутат рассказал в соцсетях, что Минтранс уже работает по «дорожной карте»: готовит изменения в правилах и меры безопасности.

Согласно ответу Минтранса парламентарию , в ведомстве рассматривают сразу несколько мер: поправки в ПДД, запрет проката самокатов для подростков, единый реестр всех СИМ, обязательную идентификацию пользователей.

Главное – арендовать электросамокат можно будет только после входа через «Госуслуги». Это значит, что нельзя будет кататься под чужим аккаунтом, а нарушителя легко найдут. Параллельно обсуждают возрастной ценз: управлять СИМ разрешат только с 16 лет. Для личных самокатов предлагают ввести регистрацию и номерные знаки – как у машин.

«Людям на тротуарах всё чаще мешают самокатчики, которые ездят агрессивно и хаотично. Особенно тревожно за подростков: они садятся на мощные устройства без навыков и калечат себя и других», – обосновал необходимость ужесточения правил Александр Аксёненко.

Депутат Госдумы давно предлагает приравнять самокаты к обычному транспорту по уровню ответственности. «Когда человек берёт в аренду машину, его личность проверяют. А с самокатами система до сих пор анонимная. Цифровая идентификация снизит число нарушений и упростит разбор ДТП», – отметил он.

Статистика суровую необходимость подтверждает. По данным ГИБДД, в 2025 году в России случилось больше 3,2 тысячи ДТП с электросамокатами и другими СИМ. Погибли 68 человек, около 3,4 тысячи получили травмы. Особенно тяжело крупным городам – летом самокатов на улицах становится в разы больше.