Россияне начали отказываться от черной икры

По итогам первых четырех месяцев 2026 года розничные продажи черной икры в России сократились на 22 процента в натуральном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на данные компании «Эвотор» (занимается установкой кассового оборудования и программного обеспечения) пишет «Коммерсантъ».

В денежном выражении за счет роста цен оборот снизился на 12 процентов. Тенденцию по отказу россиян от премиального продукта подтвердил источник на рыбопромышленном рынке.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов указал, что отрасль в принципе замечает падение спроса на деликатесы, поскольку потребители сокращают частоту покупок или выбирают более бюджетные варианты.

В Рыбном союзе отмечают, что производство черной икры в первом квартале потеряло семь процентов, до 17 тонн. При этом «Честный знак» говорит о падении выпуска продукта на треть, до 22,7 тонны. Вся продукция, легально продающаяся в России, аквакультурная, так как добыча диких осетров запрещена уже более 20 лет.

Средний чек при покупке черной икры, по данным «Эвотора», достиг 7,5 тысячи рублей, что на пять процентов больше, чем годом ранее. Килограмм продукции в первом квартале обходился покупателям в 74,8 тысячи рублей. Эксперты объясняют такие цены длительным циклом производства, так как осетр дает икру только на седьмом-восьмом году жизни.

По словам Леонова, потребители в России могут переориентироваться с черной на более доступную красную икру. Ее продажи растут как денежном, так и с натуральном выражении. Также на шесть процентов увеличились продажи икры мойвы, а на 37 процентов — икры трески. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) подсчитали, что совокупное число покупок икры минтая, мойвы, трески за последний год выросли на 13 процентов, пишет Лента.

Ранее сообщалось, что с начала года цены на красную икру упали примерно на 30 процентов. К середине апреля килограмм продукта можно было приобрести в рознице за шесть тысяч рублей.