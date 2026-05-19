19-летний водитель в Красноармейском районе врезался в легковушку, шестилетний ребенок пострадал

18 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

Одно дорожно-транспортное происшествие произошло в 20:50 в Красноармейском районе. 19-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, двигался по автодороге «Самара-Волгоград-Красноармейское-Пестравка» со стороны г. Самара в направлении с. Красноармейское. В пути следования, на 23 км указанной автодороги, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен) и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21150, под управлением 55-летнего водителя. 6-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21150 госпитализирован.