В Кировском  районе Самары 65-летний водитель сбил двух подростков 11 и 13 лет

16 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек.

В Кировском районе г. Самары в 18:05 65-летний водитель, управляя автомобилем Renault Duster, в районе дома №76 по проспекту Металлургов, допустил наезд на двух подростков 11 и 13 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, не спешившись. С места ДТП несовершеннолетние доставлены в лечебное учреждение. Обоим назначено амбулаторное лечение.