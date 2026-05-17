Врач предупредил о способных сделать головную боль хронической привычках

Головная боль — одна из самых частых жалоб, с которой люди обращаются к врачу, рассказал врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Никита Гурьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что в попытке быстрее избавиться от дискомфорта многие совершают действия, которые могут не облегчить состояние, а закрепить боль и со временем сделать ее хронической.

«Одно из распространенных заблуждений — пытаться перетерпеть боль. Многие уверены, что терпение повышает болевой порог. Это опасный миф. Длительная некупированная головная боль приводит к повышению возбудимости нейронов центральной нервной системы. Иными словами, затянувшаяся боль не повышает, а снижает болевой порог: чем дольше сохраняется болевая стимуляция, тем легче запускается следующий эпизод головной боли», — сообщил Гурьянов.

Другая частая проблема, по словам врача, бесконтрольный прием обезболивающих.

Прием нестероидных противовоспалительных средств или комбинированных анальгетиков более 10-15 дней в месяц способен привести к формированию абузусной, или лекарственно-индуцированной, головной боли. В этом случае мозг адаптируется к регулярному поступлению препарата, и после его выведения болевой синдром возникает вновь, нередко с большей интенсивностью

Никита Гурьяновврач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест»

Не менее рискованной тактикой Гурьянов назвал попытки купировать боль кофеином, алкоголем или никотином.

«Кофеин в малых дозах может усиливать действие обезболивающих, но в больших количествах сначала сужает сосуды, а затем провоцирует их резкое расширение, что само по себе может вести к появлению головной боли. Алкоголь, особенно красное вино, обезвоживает организм и может запускать классическую похмельную головную боль. Никотин сужает сосуды, ухудшает кровоснабжение мозга и со временем снижает порог болевой чувствительности», — сообщил эксперт.