Бактериолог рассказала о рисках передачи инфекций через руки

Обычное рукопожатие может стать одним из способов передачи инфекций, если не соблюдать элементарные правила гигиены. Об этом 15 мая рассказала «Известиям» директор департамента микробиологических исследований лаборатории «ЛабКвест», врач-бактериолог Вера Бондарчук.

В течение дня руки человека многократно контактируют с поверхностями, на которых могут находиться бактерии, вирусы, грибки и другие патогенные микроорганизмы. Среди наиболее распространенных источников загрязнения — дверные ручки, поручни, кнопки лифта, телефоны, деньги и банковские терминалы.

Сам по себе контакт с загрязненной поверхностью еще не означает заражения. Риск возникает в тот момент, когда человек после рукопожатия касается лица, глаз, носа, губ или берет пищу руками.

Наиболее опасной Бондарчук назвала ситуацию, когда человек не вымыл руки после посещения туалета. В таком случае на коже могут сохраняться микроскопические загрязнения и возбудители кишечных инфекций, которые затем легко передаются другому человеку через контакт.

«Через загрязненные руки могут передаваться сальмонеллез, шигеллез, ротавирусная и норовирусная инфекции. Особенно тяжело такие заболевания могут протекать у детей, пожилых людей, беременных женщин и пациентов с ослабленным иммунитетом», — пояснила эксперт.

Отдельно она выделила гепатит А, который нередко называют болезнью грязных рук. Вирус распространяется через загрязненные руки, пищу, воду и предметы общего пользования, а рукопожатие может стать частью этой цепочки передачи инфекции.

Также через руки возможно распространение респираторных вирусов. Если человек прикрыл ладонью кашель или вытер нос, а затем коснулся руки другого человека или общей поверхности, вирус может попасть на слизистые через последующее прикосновение к лицу.

Особую опасность представляют прикосновения к глазам после контакта с потенциально загрязненными руками. Это может привести к развитию конъюнктивита и других воспалительных заболеваний.

При этом врач подчеркнула, что не стоит воспринимать каждое рукопожатие как угрозу. По ее словам, основным способом профилактики остается регулярное мытье рук после улицы, транспорта, посещения туалета, контакта с животными, а также перед едой и приготовлением пищи.

