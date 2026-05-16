В САТОБ прошла премьера балета А. Адана «Корсар»

15 мая на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялась премьера балета Адольфа Адана «Корсар» в новой хореографической редакции Юрия Бурлака. Музыкальный руководитель, дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов. (6+)

«Отчасти образ этого спектакля мне навеяла постановка Мариуса Петипа 1899 года. Она самая правильная, самая точная и, на мой взгляд, самая логичная, потому что со времени первой премьеры в Париже в 1856 году Мариус Петипа три раза обращался к этой постановке, дорабатывал либретто, уточнял детали и поставил много замечательных танцев, которые сохранились до сегодняшнего дня», – рассказал Юрий Бурлака, заслуженный артист России, балетмейстер-постановщик и автор новой хореографической редакции.

Сергей Гаген, заслуженный артист Самарской области, ведущий солист балета, исполнитель партии Конрада, поделился, что главной задачей для него было соединить сложную классическую технику с образом сильного и властного предводителя корсаров. Важно не просто точно исполнить хореографию, но и передать характер героя, его силу, уверенность и внутреннюю энергетику.

Партию Медоры исполнила Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области

Балет «Корсар» – это жемчужина мирового балетного искусства, чья история началась 23 января 1856 года на сцене Парижской оперы. Вдохновленные поэмой Джорджа Байрона, Жюль-Анри Вернуа де Сен-Жорж и хореограф Жозеф Мазилье создали либретто, а талантливый композитор Адольф Адан написал к нему волшебную музыку. С тех пор «Корсар» пережил множество редакций, каждая из которых обогащала его танцевальную ткань, сохраняя актуальность и привлекательность для новых поколений зрителей.

Уникальностью новой постановки Шостакович Опера Балет стало максимально точное следование канонической редакции Мариуса Петипа 1899 года на сцене Мариинского театра. Художественный руководитель балета Юрий Бурлака, опираясь на бесценные записи, хранящиеся в Гарвардском университете, воссоздал аутентичную версию балета, сохранив его дух и стиль, а также восстановил редакцию либретто Жюля Анри-Вернуа де Сен-Жоржа и Мариуса Петипа. Особую ценность придаёт исполнение оригинальной партитуры Адольфа Адана, которая впервые прозвучит в Самаре.

Балет «Корсар», появившийся в самой середине XIX столетия, носит на себе яркий отпечаток эстетики романтизма. Это красочный балет на приключенческую тему из жизни корсаров: экзотический сюжет разворачивается, как пёстрый, многоцветный восточный ковёр, поражая необузданными страстями, обилием драматических ситуаций, многократным чередованием опасности и спасения.

