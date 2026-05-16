Коллектив министерства культуры Самарской области принял участие в общегородских субботниках

В Самарской области заканчивается серия мероприятий по благоустройству, когда мы все вместе наводим порядок после зимы.

4 и 18 апреля, 16 мая сотрудники министерства вместе с жителями города убиралась на Набережной, в скверах и общественных пространствах. Субботник — это добрая традиция, которая объединяет людей, дает им еще один повод сделать доброе и полезное дело, проявить свою заботу о городе.

Во Всероссийском субботнике 16 мая приняла участие министр культуры региона Ирина Калягина:

- Мы ежегодно участвуем с коллективом министерства в акциях по благоустройству города. Участие в субботниках помогает каждому почувствовать свою сопричастность к общему делу — это не только уборка территории, но и общение, хорошее настроение, позитивные эмоции.

Фото: минкульт СО