Определены сильнейшие волейболисты среди команд рабочей молодежи региона

В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу. В турнире участвовали 8 смешанных команд.

Места распределились так:

ООО «Газпром трансгаз Самара»

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»

ПАО «ОДК-Кузнецов»

Победители соревнований смогут принять участие в окружном финале проекта, который пройдет в августе в Пермском крае.

Проект «МолоТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

