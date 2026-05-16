Определены сильнейшие волейболисты среди команд рабочей молодежи региона

В рамках регионального этапа проекта ПФО «МолоТ» в «МТЛ Арене» завершились соревнования по волейболу. В турнире участвовали 8 смешанных команд.
Места распределились так:
ООО «Газпром трансгаз Самара»
Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»
ПАО «ОДК-Кузнецов»
Победители соревнований смогут принять участие в окружном финале проекта, который пройдет в августе в Пермском крае.
Проект «МолоТ» реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
ото: Максим Калинкин / минспорта СО