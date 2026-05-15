В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев. В мероприятии также приняли участие молодожены, «золотые» супружеские пары, многодетные и приемные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.

Глава региона поздравил собравшихся с Международным днем семьи, который в Самарской области отмечается более 30 лет. Регион – один из первых в стране поддержал традицию празднования. Укрепление института семьи является одним из ключевых приоритетов государственной политики, определенных Президентом России Владимиром Путиным.

В общении с участниками акции Вячеслав Федорищев подчеркнул важность сохранения семейных ценностей.

Сегодня свои первые рябины высадили молодожены – Даниил и Яна Баранниковы, Дмитрий и Алена Зотовы. К акции присоединились и те, кто доказал верность супружескому долгу десятилетиями.

Среди участников – «золотые» супруги Александр и Татьяна Мухины, прожившие в счастливом браке 50 лет. Они познакомились еще в школьные годы. Со временем их дружба переросла в крепкую любовь, которая на протяжении полувека служит примером для окружающих. «В 9 классе встретились, подружились. В 1975 году сыграли свадьбу», – вспоминает Татьяна Алексеевна.

Главными принципами сохранения семьи Мухины называют взаимное уважение, терпение, умение уступать и помощь друг другу.

Всего участники акции высадили 20 рябин, благодаря чему около Дворца бракосочетаний Самарского района образовалась аллея, которая уже получила народное название «Семейная».

«В этом городе мы родились, учились, создали семью, появились у нас дети, внуки. И конечно, хотелось, чтобы был сквер, куда бы люди приходили, радовались, создавали крепкие семьи», – поделилась Татьяна Мухина.

