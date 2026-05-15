Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях.
В Сергиевском районе работает новый ФАП
14 мая в спортивной школе «ЦСКА Самара» открыли новое направление обучения — вертолетный спорт.
Молодые люди с 14 до 16 лет смогут бесплатно обучаться вертолетному спорту в Самаре
16 мая 2026 года в Самаре на базе ГАУ «Спортивная школа «Чайка» завершатся учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада».
Сборная команда региона по спортивному туризму проводит учебно-тренировочные сборы по подготовке к «Туриаде-2026»
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев.
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В онлайн-этапе открытого отбора участников международной арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний — 2026» определились регионы-лидеры.
«Ледокол знаний — 2026»: Самарская область лидирует по количеству участников в международном проекте 
В связи с работами по замене задвижек на сетях водоснабжения с 10:00 21 мая до 06:00 22 мая будет отключено ХВС по нескольким адресам в Самаре.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы 
Тринадцать сортов яблони и четыре клоновых подвоя селекции НИИ «Жигулевские сады» станут частью национальной базы данных, которая ляжет в фундамент ускоренной селекции нового поколения.
Самарские сорта войдут в основу единой федеральной селекционной платформы по яблоне
15 мая 2026 года в Казани Игорь Комаров принял участие в пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» на тему «Общие ценности как основа сотрудничества и взаимопонимания между Россией и исламским миром».
Игорь Комаров: общие ценности укрепляют связи России с исламским миром
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.2
EUR 86.29
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи

128
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев.

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи. Около Дворца бракосочетаний Самарского района супружеские пары высадили саженцы деревьев. В мероприятии также приняли участие молодожены, «золотые» супружеские пары, многодетные и приемные семьи, а также семьи участников специальной военной операции.

Глава региона поздравил собравшихся с Международным днем семьи, который в Самарской области отмечается более 30 лет. Регион – один из первых в стране поддержал традицию празднования. Укрепление института семьи является одним из ключевых приоритетов государственной политики, определенных Президентом России Владимиром Путиным.

В общении с участниками акции Вячеслав Федорищев подчеркнул важность сохранения семейных ценностей.

Сегодня свои первые рябины высадили молодожены – Даниил и Яна Баранниковы, Дмитрий и Алена Зотовы. К акции присоединились и те, кто доказал верность супружескому долгу десятилетиями.

Среди участников – «золотые» супруги Александр и Татьяна Мухины, прожившие в счастливом браке 50 лет. Они познакомились еще в школьные годы. Со временем их дружба переросла в крепкую любовь, которая на протяжении полувека служит примером для окружающих. «В 9 классе встретились, подружились. В 1975 году сыграли свадьбу», – вспоминает Татьяна Алексеевна.

Главными принципами сохранения семьи Мухины называют взаимное уважение, терпение, умение уступать и помощь друг другу.

Всего участники акции высадили 20 рябин, благодаря чему около Дворца бракосочетаний Самарского района образовалась аллея, которая уже получила народное название «Семейная».

«В этом городе мы родились, учились, создали семью, появились у нас дети, внуки. И конечно, хотелось, чтобы был сквер, куда бы люди приходили, радовались, создавали крепкие семьи», – поделилась Татьяна Мухина.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В преддверии Дня Великой Победы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» присоединился к фестивалю «Книжное эхо войны» в Центральной городской библиотеке им. Н.К. Крупской, которая собрала школьников региона.
07 мая 2026, 15:47
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
В преддверии Дня Великой Победы самарский филиал фонда «Защитники Отечества» присоединился к фестивалю «Книжное эхо войны» в Центральной городской... Общество
1454
В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной операции.
05 мая 2026, 17:49
«Диалоги с героями»: в «Южном городе» прошла патриотическая встреча с героями нашего времени
В образовательном центре «Южный город» состоялась встреча с героями нашего времени. Гостями учащихся 7–8 классов стали участники специальной военной... Общество
1248
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению.
27 апреля 2026, 16:30
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
25 апреля в парке Победы в Самаре завершили генеральную уборку и приступили к озеленению. Благоустройство
1292
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
233
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
297
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
305
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
652
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
630
Весь список