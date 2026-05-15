Начальник регионального отделения почтовой связи подозревается в растрате

Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении начальника отделения почтовой связи, подозреваемой в в растрате, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



По версии следствия, в 2025 году фигурантка присвоила денежные средства на общую сумму более 400 тысяч рублей, которые предназначались к выплате в виде пенсий и пособий нескольким гражданам.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

