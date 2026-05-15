Водители «Львят» завершают обучение перед выходом на маршруты в Самаре

Последняя партия новых низкопольных трамваев уже в Самаре. Прежде чем выйти на линию, вагоны проходят обязательную обкатку, а водители — финальный этап подготовки.

Специалисты Трамвайно-троллейбусного управления завершают изучение устройства «Львят» и осваивают особенности управления техникой. Занятия проходят в учебном центре предприятия. Подготовка включает теоретические занятия, работу на тренажёрах и практическое вождение. Особое внимание — работе тормозной системы и действиям в нештатных ситуациях.

С начала года для работы на новых трамваях уже прошли подготовку 38 специалистов. Обучение продолжается ежедневно — каждый водитель трамвая должен иметь допуск к управлению «Львятами».

Параллельно на улице Ново-Садовой и 15 перекрёстках в Самаре продолжается ремонт путей. О том, что изменится после обновления, подробно рассказываем здесь: clck.su/QBvfV, сообщает пресс-служба минтранса СО..

Фото: минтранс СО