Сборная команда региона по спортивному туризму проводит учебно-тренировочные сборы по подготовке к «Туриаде-2026»

16 мая 2026 года в Самаре на базе ГАУ «Спортивная школа «Чайка» завершатся учебно-тренировочные сборы команды Самарской области для участия в спортивно-туристском лагере Приволжского федерального округа «Туриада». Ежегодная «Туриада» в этом году состоится в 13-й раз и пройдет с 19 по 23 мая на базе горнолыжного курорта «Хвалынский» Саратовской области.

«Туриада» проводится под патронатом полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Спортивно-туристский лагерь - уникальный формат молодежного проекта, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу, комплексное развитие спортивного, краеведческого и познавательного туризма.

В составе сборной Самарской области в «Туриаде» примут участие 45 человек. Это спортсмены - участники соревнований по водному, велосипедному и пешему туризму, а также студенты колледжей, обучающиеся на специальностях, связанных с развитием туризма, которые примут участие в познавательной программе «Туриады» и конкурсе авторской песни.

«В сборную команду Самарской области по спортивному туризму на «Туриаду 2026» вошли сильнейшие спортсмены нашего региона по итогам двух отборочных мероприятий, проведённых в апреле. В составе нашей делегации есть как победители и призёры прошлых лет, так и молодые перспективные ребята, готовые побороться за места на пьедестале первенства в этом году. С 8 по 16 мая наша команда находится на учебно-тренировочных сборах, которые проходят на базе спортивной школы «Чайка». Для подготовки смоделированы тренировочные полигоны по условиям соревнований, а администрацией спортивной школы созданы все необходимые условия для комфортного проживания и организации тренировочного процесса. Спортсмены под руководством опытных тренеров отрабатывают технические приёмы необходимые для прохождения дистанции. Каждый день наши туристы на скорость штурмуют крутые склоны, преодолевают овраги и совершенствуют свои навыки в фигурном вождении велосипеда. Погода радует тёплом и солнцем, настроение у ребят хорошеее - боевое!», - поделился тренер сборной Самарской области по спортивному туризму Александр Великанов.

Основная цель проведения мероприятия - популяризации спортивного и оздоровительного туризма, обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей среди молодежи Приволжского федерального округа и других регионов и стран, а также привлечение молодых людей к занятиям активными видами спорта, что отвечает целям государственной программы «Спорт России».

