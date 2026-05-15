Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!

Значение семейных уз в жизни человека невозможно переоценить. Семья – это наш главный источник силы и тепла. Именно в семье формируются и передаются детям главные жизненные ценности – такие как любовь, нравственные устои, ответственность, взаимопомощь. В кругу самых близких людей происходит первое знакомство ребенка с историей, традициями, культурой родной земли.

Обеспечение достойного качества жизни российских семей, помощь в рождении и воспитании детей, поддержка многодетности – важнейшие задачи государственной политики, от эффективного решения которых зависит будущее нашей страны.

В Самарской области мы стараемся делать всё, чтобы семьи чувствовали реальную поддержку. Всего в регионе действуют 42 меры поддержки таких семей. На эти цели ежегодно направляется более 40 млрд рублей. По поручению Президента страны В.В. Путина в регионе реализуется национальный проект «Семья». Мы являемся активными участниками спецпроекта «Вызов», цель которого – укрепление института семьи и поддержка кровных родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика и снижение уровня социального сиротства. Кроме того, у нас продолжаются мероприятия Десятилетия многодетной семьи, которое продлится до 2035 года.

Особое внимание уделяется семьям участников и ветеранов специальной военной операции. Наш долг – проявлять неустанную заботу о защитниках Отечества и их близких, используя для этого уникальный опыт и весь арсенал средств, наработанный в сфере реализации семейной политики.

Дорогие друзья! Правительство области и впредь будет направлять все силы и ресурсы на создание условий для того, чтобы крепкая, дружная, многодетная семья была основой нашего общества, одной из главных опор региона и всей страны, источником силы и богатства нашей прекрасной Родины.

Искренне желаю вам семейного счастья, благополучия, мира, добра, любви и согласия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев