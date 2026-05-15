Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.
Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
«МолоТ»: на региональном этапе прошли соревнования по шахматам
21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самаре состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край»
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.2
EUR 86.29
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

269
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с Международным днем семьи!

Значение семейных уз в жизни человека невозможно переоценить. Семья – это наш главный источник силы и тепла. Именно в семье формируются и передаются детям главные жизненные ценности – такие как любовь, нравственные устои, ответственность, взаимопомощь. В кругу самых близких людей происходит первое знакомство ребенка с историей, традициями, культурой родной земли.

Обеспечение достойного качества жизни российских семей, помощь в рождении и воспитании детей, поддержка многодетности – важнейшие задачи государственной политики, от эффективного решения   которых зависит будущее нашей страны.

В Самарской области мы стараемся делать всё, чтобы семьи чувствовали реальную поддержку. Всего в регионе действуют 42 меры поддержки таких семей. На эти цели ежегодно направляется более 40 млрд рублей. По поручению Президента страны В.В. Путина в регионе реализуется национальный проект «Семья». Мы являемся активными участниками спецпроекта «Вызов», цель которого – укрепление института семьи и поддержка кровных родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, профилактика и снижение уровня социального сиротства. Кроме того, у нас продолжаются мероприятия Десятилетия многодетной семьи, которое продлится до 2035 года.

Особое внимание уделяется семьям участников и ветеранов специальной военной операции. Наш долг – проявлять неустанную заботу о защитниках Отечества и их близких, используя для этого уникальный опыт и весь арсенал средств, наработанный в сфере реализации семейной политики.

Дорогие друзья! Правительство области и впредь будет направлять все силы и ресурсы на создание условий для того, чтобы крепкая, дружная, многодетная семья была основой нашего общества, одной из главных опор региона и всей страны, источником силы и богатства нашей прекрасной Родины.

Искренне желаю вам семейного счастья, благополучия, мира, добра, любви и согласия!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026, 14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Акрон». Матч начнется в 19:00. Транспорт
146
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026, 12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
В преддверии старта приемной кампании в высшие учебные заведения Министерство науки и высшего образования Самарской области подготовило подборку... Образование
227
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026, 13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
Для участия в автобусных экскурсиях необходимо пройти онлайн-регистрацию и получить QR-код, подтверждающий запись на выбранный маршрут. Общество
645
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
150
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
228
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
267
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
645
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
620
Весь список