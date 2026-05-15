Кинематографисты ПФО приглашаются на бесплатную кинолабораторию ФПРК в Казани

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) до 1 июня 2026 года принимает заявки на участие в практическом этапе Кинолаборатории полного цикла 2026 года.

Участие в ней могут принять авторы проектов фильмов, вне зависимости от образования и опыта работы в киноотрасли. Для этого нужно прослушать лекции теоретического курса «Кинофактура» и пройти тест по итогам освоенного материала (ответить верно не менее чем на 70% вопросов).

Приём заявок и лекции открыты на платформе проекта: https://edu.fundregion.ru

Отметим, что кинематографисты, не победившие в Конкурсе короткометражных фильмов ФПРК 2026 года , проходят в кинолабораторию без прохождения теста.

«В этом году для нас важно сместить фокус на сам процесс возникновения фильма. Съёмка становится способом выстраивания отношений с реальностью и поиска формы прямо в процессе работы. Лаборатория устроена так, чтобы участники прошли этот путь – от наблюдения и выполнения съёмочных заданий к формулированию идеи и созданию собственного этюда в документальной или игровой форме внутри одного хронотопа», – отметила Ирина Шаталова, креативный продюсер Кинолаборатории полного цикла ФПРК.

С лекциями в этом году выступили: киновед Наталия Казурова («Человек, или флирт образа-маски с жизнью и смертью» и др.), оператор Михаил Родионов («Творческие и технические проблемы киносъемки природы»), Алиса Мамедова («Невидимый рассказчик: закадровый голос в кино»), Виктор Сологуб («Там, где звук рисует образ: поэтика киномузыки») и другие представители отечественного кинематографа.

После подачи заявки участники проходят онлайн-отбор, в рамках которого выполняют практическое задание – съёмочный этюд. По его итогам формируется итоговый состав очных региональных лабораторий.

Первая лаборатория сезона пройдёт в Казани. К участию приглашаются кинематографисты, проживающие на территории Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Среди наставников казанской кинолаборатории:

● Николай Лебедев – режиссёр, сценарист, президент Гильдии кинорежиссёров России, автор фильмов «Звезда», «Легенда № 17», «Экипаж», «Нюрнберг»;

● Настя Тарасова – режиссёр и продюсер, программный директор Международного фестиваля документального кино «Докер»;

● Сильвана Ярмолюк – аргентинский режиссёр, продюсер и педагог;

● Игорь Морозов – режиссер-документалист, режиссёр монтажа.

До конца текущего года также пройдут кинолаборатории ещё в двух федеральных округах страны.

Результаты прошлого года подтверждают эффективность лаборатории как профессионального инструмента: 22 проекта выпускников Кинолаборатории получили поддержку в Конкурсе короткометражных фильмов ФПРК 2026 г.

Кинолаборатория полного цикла ФПРК – просветительская платформа, объединяющая теорию, практику и профессиональную среду. Проект открыт для кинематографистов всей страны – режиссёров, операторов, продюсеров, сценаристов, звукорежиссеров, работающих в игровом, документальном и экспериментальном кино.

Регламент кинолаборатории доступен по ссылке .

Организатор: Союз кинематографистов России при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).