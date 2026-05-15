Кинематографисты ПФО приглашаются на бесплатную кинолабораторию ФПРК в Казани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Победителями полуфинала конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Уфе стали 55 семей из ПФО.
Семь семей из Самарской области вышли в финал конкурса «Это у нас семейное»
На региональном этапе проекта ПФО «МолоТ» прошли соревнования по шахматам. Турнир состоялся на базе универсального комплекса «МТЛ Арена».
«МолоТ»: на региональном этапе прошли соревнования по шахматам
21 мая 2026 года в 14.00 в выставочном зале архива (г. Самара, ул. Мичурина, 58, 3 этаж) состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край».
В Самаре состоится презентация историко-документального альбома «Григорий Сергеевич Аксаков и Самарский край»
В Самарской области в программу «Дороги Победы» вовлечены не только учащиеся из столицы региона, но и дети из различных городских округов и муниципальных районов области, включая детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Дороги Победы»: в губернии реализуется Всероссийская программа, по маршрутам которой проедут почти 2000  ребят
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Более 30 ТОСов Самары высадят цветы во дворах благодаря акции «Цветущий май»
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Модели Volga попросили включить в перечень автомобилей для такси
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Три человека, включая ребенка, пострадали при пожаре в Крутых Ключах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.14
-0.2
EUR 86.29
0.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кинематографисты ПФО приглашаются на бесплатную кинолабораторию ФПРК в Казани

254
Кинематографисты ПФО приглашаются на бесплатную кинолабораторию ФПРК в Казани

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) до 1 июня 2026 года принимает заявки на участие в практическом этапе Кинолаборатории полного цикла 2026 года.

Участие в ней могут принять авторы проектов фильмов, вне зависимости от образования и опыта работы в киноотрасли. Для этого нужно прослушать лекции теоретического курса «Кинофактура» и пройти тест по итогам освоенного материала (ответить верно не менее чем на 70% вопросов).

Приём заявок и лекции открыты на платформе проекта: https://edu.fundregion.ru

Отметим, что кинематографисты, не победившие в Конкурсе короткометражных фильмов ФПРК 2026 года, проходят в кинолабораторию без прохождения теста.

«В этом году для нас важно сместить фокус на сам процесс возникновения фильма. Съёмка становится способом выстраивания отношений с реальностью и поиска формы прямо в процессе работы. Лаборатория устроена так, чтобы участники прошли этот путь – от наблюдения и выполнения съёмочных заданий к формулированию идеи и созданию собственного этюда в документальной или игровой форме внутри одного хронотопа», – отметила Ирина Шаталова, креативный продюсер Кинолаборатории полного цикла ФПРК.

С лекциями в этом году выступили: киновед Наталия Казурова («Человек, или флирт образа-маски с жизнью и смертью» и др.), оператор Михаил Родионов («Творческие и технические проблемы киносъемки природы»), Алиса Мамедова («Невидимый рассказчик: закадровый голос в кино»), Виктор Сологуб («Там, где звук рисует образ: поэтика киномузыки») и другие представители отечественного кинематографа.

После подачи заявки участники проходят онлайн-отбор, в рамках которого выполняют практическое задание – съёмочный этюд. По его итогам формируется итоговый состав очных региональных лабораторий.

Первая лаборатория сезона пройдёт в Казани. К участию приглашаются кинематографисты, проживающие на территории Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Среди наставников казанской кинолаборатории:

Николай Лебедев – режиссёр, сценарист, президент Гильдии кинорежиссёров России, автор фильмов «Звезда», «Легенда № 17», «Экипаж», «Нюрнберг»;

Настя Тарасова – режиссёр и продюсер, программный директор Международного фестиваля документального кино «Докер»;

Сильвана Ярмолюк – аргентинский режиссёр, продюсер и педагог;

Игорь Морозов – режиссер-документалист, режиссёр монтажа.

До конца текущего года также пройдут кинолаборатории ещё в двух федеральных округах страны.

Результаты прошлого года подтверждают эффективность лаборатории как профессионального инструмента: 22 проекта выпускников Кинолаборатории получили поддержку в Конкурсе короткометражных фильмов ФПРК 2026 г.

Кинолаборатория полного цикла ФПРК – просветительская платформа, объединяющая теорию, практику и профессиональную среду. Проект открыт для кинематографистов всей страны – режиссёров, операторов, продюсеров, сценаристов, звукорежиссеров, работающих в игровом, документальном и экспериментальном кино.

Регламент кинолаборатории доступен по ссылке.

Организатор: Союз кинематографистов России при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026  14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
150
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
15 мая 2026  12:20
Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX
228
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
15 мая 2026  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Международным днем семьи
267
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
13 мая 2026  13:07
Более 65 пеших и автобусных экскурсий ждут участников «Ночи музеев» в Самаре
645
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
13 мая 2026  11:58
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
620
Весь список