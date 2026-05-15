В Самарской области официально утвержден регламент проведения школьных занятий на случай объявления ракетной опасности. Соответствующие разъяснения министерство образования региона опубликовало в ответ на многочисленные вопросы родителей в социальных сетях. Решение о выборе формата обучения принимается исключительно на основании информации, поступающей от правоохранительных органов о текущем уровне угрозы.

Для учебных заведений, работающих в одну смену, порядок действий следующий. Если сигнал об отмене воздушной тревоги не будет получен за час до начала первого урока, старт занятий переносят на вторую смену. Однако, если и до начала второй смены отбоя тревоги не поступит, учебный процесс переводится в дистанционный режим. В удаленном формате будут задействованы региональная информационная система «АСУ РСО» и видеоконференции в приложении «Макс», но только после получения официального сигнала об окончании опасности.

Несколько иначе алгоритм выстроен для школ, где дети учатся в две смены. Если отбой тревоги не объявлен за час до старта первого урока, первая смена сразу же переводится на дистанционное обучение. Что касается второй смены в таких школах, то она может состояться как очно, так и удаленно. Конкретный формат будет зависеть от того, насколько оперативно поступит информация от служб безопасности о снятии угрозы. В министерстве подчеркнули, что здоровье и безопасность учащихся являются абсолютным приоритетом при принятии подобных решений, пишет Самара-МК.