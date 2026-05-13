В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу
В Самаре водитель наехал на электросамокат под управлением 18-летней девушки, которая двигалась по тротуару
Названы последствия дополнительного налога для самозанятых и курьеров
В России увеличился спрос на поэзию Серебряного века.
Самара вошла в топ-8 крупнейших региональных рынков рекламы
В Самарской области подвели итоги акции «Бессмертный полк»
В России таксисты не зарабатывают 200-500 тысяч рублей в месяц
Более 20 человек пострадали в драке на птицефабрике в Ленинградской области
С 1 по 11 мая по всей Самарской области прошли памятные мероприятия в рамках альтернативных форматов всенародной акции «Бессмертный полк». В этом году акция объединила более 500 тысяч жителей губернии, поддержавших различные формы сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны. В регионе были организованы «Стены памяти», торжественные линейки в школах, возложения цветов, малые Бессмертные полки в образовательных организациях и вузах. По информации штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Самарской области, жителями нашей области были поддержаны практически все предложенные форматы проведения акции в 2026 году.

«Стена памяти» - уже традиционный формат акции «Бессмертный полк» - в этом году почти 70 тысяч жителей Самарской области почтили память своих героев, приняв участие в данном формате. К акции присоединилась крупнейшие предприятия региона: ПАО «ОДК «Кузнецов», парфюмерно-косметическая компания «Весна», научно-исследовательский институт «Экран». А также учреждения культуры: театр «Грань», Досуговый Центр «Русич», Самарская областная детская библиотека и другие.

Самыми зрелищными и эмоциональными стали автопробеги: более 1200 автомобилей с портретами ветеранов, российскими триколорами, флагами «Бессмертного полка России» и Знаменем Победы проехали по городам и селам региона. Открыл череду памятных автопробегов Пестравский район, где 8 мая автоколонна с юнармейцами, представителями «Боевого братства» и волонтерами проехала по селам района. Жители встречали участников автопробега у мемориалов с песнями «Катюша» и «Темная ночь», «День Победы». 9 мая в селе Камышла в колонну выстроились почти полсотни автомобилей, оформленных портретами и символикой Победы. В первых рядах колонны следовали семьи участников СВО. В селе Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский автопробег объединил почти 80 машин, участники автопробега устроили трогательные мини-концерты у домов ветеранов Великой Отечественной войны.   Также на улицах городов и сел Самарской области можно было увидеть портреты героев на личном и служебном автотранспорте.

Новый формат «Бессмертного полка» 2026 года – акция «СВОи-родные», призванная подчеркнуть связь поколений защитников Отечества: от героев Великой Отечественной войны до участников специальной военной операции, – поддержали более полутора тысяч участников. Ярким примером стал Ставропольский район, где участник СВО Евгений Шведко записал видеоролик о своих предках – героях Великой Отечественной войны, которые в 1945 году отстаивали границы нашей Родины. Сегодня Евгений продолжает путь своих прадедов, служа стране и своему району.  

Самый масштабный формат акции – «Бессмертный полк-онлайн».   Трансляция портретов ветеранов Великой Отечественной войны была организована на медиафасадах региона. Жители Самары увидели портреты героев на медиаэкранах склона площади Славы. Также трансляция видеопотока «Бессмертного полка онлайн» была организована в эфире центральных телеканалов области, в социальных сетях администраций всех муниципальных образований Самарской области.

«Мои деды прошли всю Великую Отечественную. Оба офицеры. Оба вернулись. Я вырос на их рассказах, на их примере. Сегодня там, «за ленточкой», воюет мой сын – доброволец, оператор дронов. Поэтому для меня «Бессмертный полк» не просто акция. Это живая память, которая передаётся через кровь, через долг, через готовность встать, когда Родина позовёт. Мы помним героев прошлого, и сегодня мы рядом с героями нашего времени. Спасибо каждому, кто проехал, кто вышел на «Стену памяти», кто сменил аватар и рассказал историю своей семьи. Пока мы помним – мы непобедимы», - подчеркнул руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин.

«Бессмертный полк» прошел в образовательных учреждениях Самарской области. Мероприятия охватили свыше 100 тысяч школьников, студентов вузов и ссузов.   Они встречались с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, проводили мини-парады под окнами ветеранов, открывали Стены памяти, проводили различные творческие мероприятия, посвященные подвигу наших победителей.

К цифровым форматам «Бессмертного полка» в социальных сетях присоединилось почти 30 тысяч жителей Самарской области. Пользователи меняли свои аватары, делились историями о своих родных, приближавших Победу.

«В этом году мы еще раз убедились, что «Бессмертный полк» – это не просто шествие, это состояние души. Оценивая масштаб проведения акции в альтернативных форматах – понимаешь: наша память сильнее любых обстоятельств. Акция продолжает жить в каждом сердце, объединяя поколения победителей и их потомков», - отметила руководитель штаба регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» в Самарской области, член правления Самарского Союза Молодежи Ольга Николаева.

 

