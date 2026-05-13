В Самарской области впервые проходит этап чемпионата России по адаптивному футболу

В период с 11 по 17 мая в Сызрани проходит первый этап чемпионата России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «футбол ампутантов». Соревнования проводятся в рамках госпрограммы «Спорт России». Соревнования всероссийского уровня по этой дисциплине впервые проходят на территории Самарской области.

В мероприятии принимают участие сильнейшие команды регионов Российской Федерации, в состав которых входят мужчины от 16 лет и старше с поражением опорно-двигательного аппарата: «Махачкала» (Республика Дагестан), «Динамо-Алтай» (Алтайский край), «Ламан Аз» (Чеченская Республика), «Иристон» (Республика Северная Осетия-Алания), «СКА Сталининград» (Волгоградская область), «Патриот НН» (Нижегородская область), сборная Самарской области.

Спортивную сборную команду Самарской области представляют 14 спортсменов: 6 из ФКА «Сызрань» и 8 из самарского СК «Крылья Мечты». В составе нашей команды играют 12 ветеранов СВО, капитан сборной Самарской области — выпускник программы, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым, «Школа героев» Дмитрий Худошин.

ФКА «Сызрань» (футбольный клуб ампутантов) был организован в рамках проекта «Путь героя» также выпускника «Школы героев» Джамала Машаралиева. С 2025 года сызранцы принимают участие в соревнованиях различного уровня.

В Самаре команда по футболу ампутантов сформирована в 2024 году при поддержке областного Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на базе спортивного клуба «Крылья Мечты». У ребят есть опыт выступлений на всероссийских соревнованиях «Стальная воля».

В этом году сборная Самарской области дебютирует в чемпионате России по адаптивному футболу.

12 мая на стадионе «Центральный» в Сызрани состоялось официальное открытие первого этапа чемпионата России. Участников приветствовали почетные гости: министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская, мэр Сызрани Сергей Володченков, заслуженный мастер спорта России, 2-кратный призер Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением ОДА Никита Котуков, вице-президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА Григорий Мамонов, а также руководитель сызранской Ассоциации ветеранов СВО, общественный советник губернатора Самарской области Джамал Машаралиев.

«Самарская область в этом году впервые удостоена чести принимать у себя этап чемпионата России по адаптивному футболу. Губернатор нашего региона Вячеслав Андреевич Федорищев уделяет особое внимание вопросам развития адаптивного спорта и вовлечения в занятия ветеранов СВО. Известно, что физкультура и спорт — лучшие средства для физической реабилитации и социальной адаптации лиц с инвалидностью, в том числе наших защитников Отечества. Мы рады приветствовать всех участников чемпионата! Уверена, что нас ждут захватывающие матчи. Приходите на трибуны поддержать команды — вход свободный», — рассказала министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Мероприятие проводится Общероссийской общественной организацией «Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» при поддержке министерства спорта Самарской области и администрации городского округа Сызрань.

Матчи будут проходить с 12 по 16 мая с 10.00 до 18.00 на стадионе «Центральный» в Сызрани. Финал состоится 16 мая в 13:40.

Прямую трансляцию игр можно смотреть на странице Ассоциации ветеранов СВО г.о. Сызрань.

Фото - СК "Крылья Мечты"