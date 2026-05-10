«Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом» за сохранение места в элите

«Крылья Советов» встретятся с прямым конкурентом за сохранение места в элите — «Оренбургом» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги. Соперник находится в зоне стыковых матчей и отстает от подопечных Сергея Булатова всего на три очка. Осечка — и клубы поменяются местами.

Плотность в нижней части турнирной таблицы крайне высока, расклады могут сложиться самым неожиданным образом. Самарцам кровно необходимы очки, иначе судьба команды окажется в чужих руках.

В пользу «Крыльев» говорят результаты последних матчей: обыграны московские «Локомотив» и «Спартак». «Оренбург» же в предыдущем туре безоговорочно уступил записному аутсайдеру «Сочи». Противостояние обещает быть огненным. Станет ли 10 мая для самарцев вторым Днём Победы подряд — узнаем уже сегодня, пишет Самарская газета.

Матч «Оренбург» – «Крылья Советов» начнется в 13:30 и будет показан в прямом эфире канала «Матч Премьер».