на юге России отменили ограничения по полетам

Минтранс сообщил о полном восстановлении авиасообщения на юге России.

"Управление воздушным движением осуществляется без ограничений пропускной способности и транзита. В 9:00 мск отменены НОТАМы по ранее введенным ограничениям", — говорится в заявлении на платформе "Макс".

Как уточнили в ведомстве, накануне авиакомпании выполнили 441 рейс и перевезли 63,8 тысячи пассажиров, сегодня — 83 и 11 тысяч соответственно. Всего на воскресенье запланированы 277 вылетов в аэропорты на южном направлении.

Росавиация, Ространснадзор и Минтранс продолжают следить за ситуацией. Оперштаб, созданный по поручению зампреда правительства Виталия Савельева, будет работать до 12 мая.

В пятницу утром 13 аэропортов перестали принимать и отправлять рейсы из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация юга России" в Ростове-на-Дону. Частичное авиасообщение восстановили во второй половине того же дня, пишет РИА Новости.