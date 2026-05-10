В России месяц ищут фуру с узбекскими пчелами

В России уже месяц разыскивают грузовик с 1728 пчелами из Узбекистана, которые не прошли обязательный карантин. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, фура пересекла пограничный пункт в Астраханской области в начале апреля. После этого машина должна была отправиться на карантин в деревню в Курганской области, однако до места назначения так и не добралась.

Как утверждает канал, карантин для ввезенных пчел обязателен, поскольку насекомые из южных регионов могут переносить опасные инфекции и паразитов.

Местные жители рассказали каналу, что в карантинной зоне в Курганской области не были готовы принимать пчел для санитарных процедур. По их словам, там отсутствуют ульи и необходимое оборудование.

После этого общественники обратились в Россельхознадзор. Также пасечники направили заявления в прокуратуру и МВД. Сейчас фуру и водителя ищут по всей стране.

По данным канала, пчелы из Средней Азии могут быть скрытыми переносчиками заболеваний и паразитов. При бесконтрольном ввозе это может привести к массовому мору местных пчелиных семей и создать угрозу для производства меда.

Кроме того, авторы материала утверждают, что узбекские пчелы отличаются повышенной агрессивностью, а их укусы способны вызвать сильный отек и даже анафилактический шок. Также сообщается, что употребление меда с нелегальных пасек может быть связано с риском заражения сальмонеллезом и другими заболеваниями, пишет Газета.