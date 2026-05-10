В Самаре стартовал сезон фонтанов.

Все 48 городских фонтанов будут радовать горожан пять месяцев теплого сезона – до конца сентября. Фонтаны без подсветки работают с 09:00 до 20:00, со светодинамическим оснащением и музыкальным программированием – до 22:00 (кроме понедельников).

Обращаем внимание на необходимость соблюдать технику безопасности вблизи гидрообъектов и следить за детьми – на фонтанах с чашами запрещено забираться на скользкие парапеты и бегать по ним.

Глава Самары Иван Носков заявил: «Самара – один из лидеров по количеству фонтанов среди городов Поволжья».