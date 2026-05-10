В России утвердили концепцию исторического просвещения в школах

Министерство просвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения, которая охватит детские сады, школы, колледжи и вузы страны. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепцию исторического просвещения в образовательных организациях. Документ уже направлен в регионы для реализации», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

По информации министерства, регламент устанавливает основные механизмы формирования общероссийской гражданской идентичности у молодежи.

«Отдельный акцент в концепции сделан на обучении школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории», — приводятся в сообщении слова министра просвещения России Сергея Кравцова.

Реализация проекта предполагает масштабную подготовку методических материалов и повышение квалификации преподавателей. В учебных заведениях планируют развивать профильные клубы и кружки, проводить исторические квесты, олимпиады и конференции. Особое внимание в программе уделено сохранению памяти о защитниках Отечества, включая героев Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции.