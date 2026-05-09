Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре

9 мая в Самаре прошли торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Центральное событие – Парад Победы – в целях обеспечения безопасности состоялся в сокращенном формате, в том числе по количеству зрителей.

По площади Куйбышева прошла пешая колонна военнослужащих, Волжских казаков, сотрудников правоохранительных органов и студентов военных кафедр. В торжественном марше приняли участие 18 парадных расчетов.

Всероссийская акция «Бессмертный полк», которая традиционно стартовала сразу после военного парада с площади Куйбышева, в этом году проходит в онлайн-формате. К ней присоединились тысячи жителей Самары, в их числе – глава города Самары Иван Носков. Он зарегистрировал для участия своего деда, гвардии старшего лейтенанта Александра Антоновича Кузовлева. Онлайн-шествие Бессмертного полка проходит на сайте 2026.polkrf.ru/.