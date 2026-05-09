В Самарской области объявлен желтый уровень опасности по штормовому ветру

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжскгидромет, утром и днем 9 мая 2026 года местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 метров в секунду. В регионе объявлен так называемый желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует ограничить выход из зданий, при сильном ветре укрываться в подземных переходах или подъездах, избегать укрытий у стен домов и под деревьями, не прятаться за остановками, рекламными щитами или недостроенными зданиями.

Также гражданам рекомендовано держаться подальше от линий электропередач и оборванных проводов; убрать вещи со двора и балконов, обрезать сухие деревья; поставить машину в гараж, при его отсутствии парковаться вдали от деревьев и конструкций. Водителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах.

Остается в силе и штормовое предупреждение Приволжского УГМС о том, что в ночные и утренние часы 10 и 11 мая 2026 года местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов, пишет Обоз-инфо.