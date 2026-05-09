Пентагон рассекретил рассказы очевидцев об экипажах НЛО

Пентагоном рассекречены документы, содержащие рассказы очевидцев об экипажах НЛО, сообщает New York Post.

Речь идет об обнародованной в минувшую пятницу внутренней служебной записке ФБР от 19 октября 1966 года под заголовком «Неопознанные летающие объекты».

В документе говорится, что наибольшее количество случаев наблюдения НЛО было зафиксировано в 1965 году.

Один из очевидцев рассказал о приземлении неопознанного летающего объекта и описал его экипаж. По словам свидетеля, это были существа ростом около метра в скафандрах и шлемах.

По информации СМИ, в служебной записке сообщается о бесшумном передвижении НЛО с «фантастической скоростью» и их способности зависать неподвижно в воздухе, после чего стремительно удаляться.

В документе отмечается, что среди тех, кто сообщил о неопознанных летающих объектах, много «надежных лиц». Это сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и пилоты коммерческих авиалиний, пишет АиФ.