Самара вошла в топ-5 городов России по количеству сотрудников на удаленке
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
В Самаре несколько дней искали 88-летнюю женщину, которая пропала в лесу
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Войска беспилотных систем впервые поучаствовали в параде на Красной площади
Команда Самарской области находится на финишной прямой подготовки к участию в «Туриаде»
Самарцы могут вернуть деньги за «сгоревшие» подарочные сертификаты
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Россиян предупредили о мошеннических ловушках вокруг капремонта

Если звонят с предложением за вознаграждение убрать строку капремонта из платежки — это мошенники, никакого закона об освобождении всех собственников от этой обязанности не существует. Об этом 9 мая заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по ст. 159 УК РФ: никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платежке, не принималось и не готовится», — пояснил депутат ТАСС.

По его словам, полное освобождение от взносов получают неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы квартир в новостройках в первые три-пять лет после ввода дома. Половинная компенсация положена ветеранам, инвалидам первой и второй групп и семьям с детьми-инвалидами.

«Долги по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, налогам и штрафам обнуляются только через банкротство физлица в арбитражном суде по закону №127-ФЗ либо через внесудебное банкротство в МФЦ при сумме обязательств от 25 до 1 млн рублей и закрытом исполнительном производстве», — указал Гаврилов.

Настоящий юрист не звонит первым и не ищет должника по базам, а реальная процедура списания никогда не запускается через ссылку из СМС или код подтверждения, напомнил парламентарий.

«Если собеседник просит предоплату в 30 или 100 тыс. рублей, обещает гарантию 100% и ссылается на закрытую программу Минфина или ускоренное банкротство через личный кабинет, разговор стоит прекращать сразу», — пояснил Гаврилов.

Реальные шаги по льготам и долгам инициирует сам гражданин: льготы по капремонту оформляют в соцзащите, реструктуризацию по кредиту обсуждают напрямую с банком, а заявление на внесудебное банкротство подают через МФЦ бесплатно. Юриста советуют сверять с реестром адвокатских палат, а кредитора — с реестром Банка России, где по итогам 2025 года числится более 2 тыс. нелегальных компаний.

Новости по теме
Телефонные мошенники разыграли спектакль, чтобы выманить деньги у самарского стоматолога
07 мая 2026, 09:59
В одном из мессенджеров к женщине обратился незнакомец. Отправитель представился сотрудником юридической фирмы и написал, что от ее имени оформлена... Криминал
76-летняя жительница Самары стала жертвой мошенников
06 мая 2026, 09:40
Женщина передала неизвестному мужчине более одного миллиона рублей. Криминал
Названы наиболее опасные схемы мошенничества в период майских праздников
05 мая 2026, 11:50
Одной из самых распространенных схем остается мошенничество с бронированием жилья. Криминал
