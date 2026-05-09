Россиян предупредили о мошеннических ловушках вокруг капремонта

Если звонят с предложением за вознаграждение убрать строку капремонта из платежки — это мошенники, никакого закона об освобождении всех собственников от этой обязанности не существует. Об этом 9 мая заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

«Если звонят с предложением законно вычеркнуть строку капремонта из платежки за вознаграждение, перед собеседником аферист по ст. 159 УК РФ: никакого федерального закона, который освобождал бы всех собственников квартир от этой строки в платежке, не принималось и не готовится», — пояснил депутат ТАСС.

По его словам, полное освобождение от взносов получают неработающие пенсионеры старше 80 лет, Герои России и СССР, а также владельцы квартир в новостройках в первые три-пять лет после ввода дома. Половинная компенсация положена ветеранам, инвалидам первой и второй групп и семьям с детьми-инвалидами.

«Долги по кредитам, микрозаймам, ЖКХ, налогам и штрафам обнуляются только через банкротство физлица в арбитражном суде по закону №127-ФЗ либо через внесудебное банкротство в МФЦ при сумме обязательств от 25 до 1 млн рублей и закрытом исполнительном производстве», — указал Гаврилов.

Настоящий юрист не звонит первым и не ищет должника по базам, а реальная процедура списания никогда не запускается через ссылку из СМС или код подтверждения, напомнил парламентарий.

«Если собеседник просит предоплату в 30 или 100 тыс. рублей, обещает гарантию 100% и ссылается на закрытую программу Минфина или ускоренное банкротство через личный кабинет, разговор стоит прекращать сразу», — пояснил Гаврилов.

Реальные шаги по льготам и долгам инициирует сам гражданин: льготы по капремонту оформляют в соцзащите, реструктуризацию по кредиту обсуждают напрямую с банком, а заявление на внесудебное банкротство подают через МФЦ бесплатно. Юриста советуют сверять с реестром адвокатских палат, а кредитора — с реестром Банка России, где по итогам 2025 года числится более 2 тыс. нелегальных компаний.