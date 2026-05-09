В День Победы Вячеслав Федорищев возложил цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»

Сегодня, 9 мая, в Самарской области, как и во всей стране, проходят торжественные и памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В память о героическом подвиге народа состоялась церемония возложения цветов к Вечному Огню горельефа «Скорбящей Матери-Родине.

В ней приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, Герой Российской Федерации Денис Портнягин, Герой Российской Федерации Максим Девятов, члены регионального правительства, Председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, руководители силовых структур, представители региональных управлений федеральных органов власти, депутаты Самарской Губернской Думы, ветераны, бойцы специальной военной операции, военнослужащие, общественники.

«С бесконечной благодарностью в сердце к Героям Великой Отечественной войны. Мы никогда не забудем, какой неимоверной ценой досталась Победа. Вечная слава Героям, павшим в боях за честь и независимость нашей Родины», – подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.