Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с самым дорогим для каждого из нас праздником – Днем Победы!

Священная память об этом великом дне передается из поколения в поколение, объединяя наших граждан всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, напоминая о том, что одним из важнейших слагаемых Победы в Великой Отечественной войне стала сплоченность советских людей перед лицом смертельной угрозы, их любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и процветания родной земли.

И сегодня, как и во все времена, вражеская агрессия разбивается о монолитность нашего общества, патриотизм, дружбу, скрепляющую людей разных национальностей как в зоне специальной военной операции, так и в тылу, где самоотверженно трудятся для фронта, для Победы миллионы россиян. Подчеркивая важность межнационального и межконфессионального согласия, необходимость сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния нашей страны, Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

Героизм, несокрушимость духа фронтовиков и тружеников тыла, величие их подвига и в наши дни вдохновляют внуков и правнуков солдат-победителей, рождают в их сердцах сопричастность судьбе Отечества.

Наша святая обязанность – всеми силами крепить связь поколений, проявлять сердечную заботу о ветеранах - людях, подаривших нам возможность жить, трудиться и растить детей в свободной стране. Следуя их заветам, мы должны решительно противостоять попыткам переписать нашу историю, крепить обороноспособность страны, поддерживать участников СВО, от мужества и стойкости которых зависит будущее нашей Отчизны.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, принявшим от них эстафету ратной доблести, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!

С Днем Победы!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев