Температура воздуха 10 мая в Самаре ночью +3, +5°С, днем +15, +17°С.
10 мая в регионе без осадков, до +17°С.
Самара вошла в топ-5 городов России по количеству сотрудников на удаленке
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
В Самаре несколько дней искали 88-летнюю женщину, которая пропала в лесу
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
Войска беспилотных систем впервые поучаствовали в параде на Красной площади
Команда Самарской области находится на финишной прямой подготовки к участию в «Туриаде»
Самарцы могут вернуть деньги за «сгоревшие» подарочные сертификаты
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Победы

269
Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с самым дорогим для каждого из нас праздником – Днем Победы!

Священная память об этом великом дне передается из поколения в поколение, объединяя наших граждан всех возрастов, национальностей, вероисповеданий, напоминая о том, что одним из важнейших слагаемых Победы в Великой Отечественной войне стала сплоченность советских людей перед лицом смертельной угрозы, их любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и процветания родной земли.

И сегодня, как и во все времена, вражеская агрессия разбивается о   монолитность нашего общества, патриотизм, дружбу, скрепляющую людей разных национальностей как в зоне специальной военной операции, так и в тылу, где самоотверженно трудятся для фронта, для Победы миллионы россиян. Подчеркивая важность межнационального и межконфессионального согласия, необходимость сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния нашей страны, Президент Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России.

Героизм, несокрушимость духа фронтовиков и тружеников тыла,   величие их подвига и в наши дни вдохновляют внуков и правнуков солдат-победителей, рождают в их сердцах сопричастность судьбе Отечества.

Наша святая обязанность – всеми силами крепить связь поколений, проявлять сердечную заботу о ветеранах - людях, подаривших нам возможность жить, трудиться и растить детей в свободной стране. Следуя их заветам, мы должны решительно противостоять попыткам переписать нашу историю, крепить обороноспособность страны, поддерживать участников СВО, от мужества и стойкости которых зависит будущее нашей Отчизны.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, защитникам Отечества, принявшим от них эстафету ратной доблести, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, мирного неба над головой, долгих и счастливых лет жизни!

С Днем Победы!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

