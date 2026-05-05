Названы наиболее опасные схемы мошенничества в период майских праздников

В преддверии майских праздников специалисты магазина приложений RuStore и компании-разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F6 проанализировали наиболее распространенные схемы онлайн-мошенничества на сторонних сайтах. Чаще всего злоумышленники применяют манипуляции, связанные с планированием поездок или досуговых мероприятий, оплатой проезда по автомагистралям, фиктивными выплатами, инвестиционным мошенничеством и вредоносными приложениями.

Одной из самых распространенных схем остается мошенничество с бронированием жилья. На фоне высокого спроса злоумышленники создают фишинговые сайты, имитирующие популярные сервисы аренды и гостиничные платформы. Для привлечения пользователей они используют социальные сети и мессенджеры, размещают объявления с «выгодными» предложениями аренды квартир или загородных домов и направляют жертв по поддельным ссылкам. В ряде случаев такие сценарии становятся частью схемы с фейковыми свиданиями FakeDate, когда знакомство в интернете используется как способ вовлечения пользователя в оплату несуществующего жилья. Так, мошенники создают анкеты на сайтах знакомств и в процессе общения входят в доверие, предлагая арендовать жилье для романтического уикенда и личной встречи. После внесения оплаты собеседник прекращает выходить на связь и удаляет переписку.

Не теряет актуальности и схема с покупкой билетов на культурные мероприятия. В рамках сценария FakeDate злоумышленники создают анкеты в социальных сетях и, представляясь девушками, предлагают пользователям совместно посетить театр, кино, стендап-шоу или другое мероприятие. После оплаты билетов возможны различные варианты: «собеседница» прекращает общение или спустя некоторое время сообщает об отмене встречи и предлагает оформить возврат средств через поддельный сервис, в результате чего происходит повторное списание денег со счета пользователя.

Также увеличивается число мошенничеств, связанных с авиаперелетами. Злоумышленники разрабатывают фальшивые сайты, имитирующие сервисы продажи билетов и интерфейсы известных агрегаторов, после чего продвигают их в поисковой выдаче. Попадая на такие ресурсы, пользователи вводят платежные данные, которые затем используются для несанкционированных списаний средств.

Отдельное внимание эксперты уделяют схемам, связанным с оплатой проезда по автомагистралям и скоростным дорогам. Злоумышленники создают сайты, внешне похожие на официальные ресурсы, и предлагают проверить якобы имеющуюся «задолженность» по номеру автомобиля или транспортной карты. Далее пользователю предлагают оплатить фиктивный долг, вводя данные банковской карты и код подтверждения из СМС, что делает схему более убедительной.

В период майских праздников также фиксируется рост фейковых сообщений о социальных выплатах. Пользователям рассылаются сообщения о будто бы положенных выплатах к памятным датам, после чего их перенаправляют на мошеннические ресурсы или каналы, где предлагаются сомнительные инвестиционные продукты.

Инвестиционные схемы остаются одной из самых опасных категорий мошенничества. Киберпреступники создают поддельные сайты, используя бренды государственных или крупных организаций, и предлагают вложения с гарантированной доходностью. После ввода контактных данных с пользователем связывается «менеджер», который убеждает установить приложение или перевести средства, что может привести как к финансовым потерям, так и к компрометации устройства.

Дополнительную угрозу представляют вредоносные приложения, распространяемые под видом сервисов бронирования, покупки билетов или акционных предложений. После установки такие программы могут перехватывать СМС-коды, данные банковских карт и доступ к личным аккаунтам. В ряде случаев устройства пользователей используются злоумышленниками для дальнейших атак или полностью блокируются.

«Важно устанавливать приложения только из надежных источников, поскольку сейчас мошеннические схемы становятся все более изощренными: злоумышленники создают поддельные приложения с ИИ-ассистентами, маскируя их под известные пользователям сервисы — например, чат-боты, голосовые помощники или переводчики. В результате пользователь может непреднамеренно раскрыть личные данные по "запросу бота". Поэтому необходимо внимательно оценивать контекст общения и при любых подозрениях перепроверять информацию», — предупреждает директор по безопасности RuStore Дмитрий Морев.

Рекомендации по защите от мошенничества

В период майских праздников эксперты рекомендуют проявлять повышенную осторожность при планировании поездок и совершении онлайн-покупок. Не стоит доверять незнакомым пользователям в социальных сетях и сервисах знакомств, особенно если они предлагают перейти по ссылке или оплатить услугу. Важно проверять доменные имена сайтов с помощью whois-сервисов и обращать внимание на дату их регистрации.

«В период длительных выходных пользователи чаще совершают импульсивные покупки и быстрее принимают решения, чем активно пользуются злоумышленники. Это создает дополнительные риски утечки данных и финансовых потерь. Поскольку такие схемы реализуются через подозрительные предложения и онлайн-ресурсы, при их обнаружении направьте ссылки или сообщения на платформу “Антифишинг”. Специалисты F6 проверят информацию и передадут ее регуляторам для блокировки», — отметил ведущий специалист F6 Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Пользователям также рекомендуется не вводить персональные и платежные данные на незнакомых ресурсах, а также регулярно обновлять браузеры до последних версий и устанавливать обновления безопасности. При малейших подозрениях на компрометацию банковской карты следует немедленно заблокировать ее через банк.