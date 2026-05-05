В Тольятти нашли опасные томаты

На складе в Тольятти инспекторами Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля 9 тонн свежих томатов, поступивших из Туркмении, обнаружен карантинный объект - вирус коричневой морщинистости плодов томата. Его наличие подтвердила экспертиза лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Вирус является патогеном овощных культур закрытого и открытого грунта (томата и перца).

Возбудитель заболевания имеет множество путей проникновения и высокую скорость распространения. За последние годы он был выявлен в странах Европы, Азии и Америки, где нанес серьезный ущерб производству томатов как в закрытом, так и в открытом грунте.

Вирус является высокопатогенным и сохраняет жизнеспособность в течение долгого времени не только в семенах, растениях и их частях, но и на инертных поверхностях. Заболевание вызывает мозаичность и деформацию листьев, а также коричневые морщинистые пятна (морщинистость) на плодах. Зараженные овощи становятся непригодными для продажи. На партию зараженных овощей установлен запрет на выпуск в оборот. Собственнику выдано предписание на возврат или уничтожение продукции под контролем специалистов Управления Россельхознадзора.