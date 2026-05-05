В преддверии Дня Победы в «Новом пространстве» прозвучат песни военных лет

8 мая в 17:00 в галерее «Новое пространство» состоится концерт «Книга памяти», посвящённый 81-летию Победы. Гости вечера смогут услышать лучшие музыкальные произведения о Великой Отечественной войне в академическом исполнении.

Военные песни способны хранить память о подвиге советского народа наравне с историческими документами и хрониками. Сила духа наших героев, живые чувства и эмоции, выраженные через музыку и стихи, отзываются в сердцах каждого нового поколения россиян.

На концерте «Книга памяти» выступят флагманы самарской академической сцены, лауреаты всероссийских и международных конкурсов: солистка Самарского академического театра оперы и балета, лауреат Губернской премии в области культуры Наталья Фризе, солисты филармонии Илья Василевский и Роман Мамедов, Ансамбль учащихся вокального отделения СМУ им. Д.Г. Шаталова под руководством Юлии Максимовой. Аккомпанировать этим замечательным артистам на рояле будут преподаватели музыкального училища Татьяна Тумбинская, Станислав Лапенков и Оксана Морозова. Также в концерте примет участие молодой талантливый трубач Святогор Давыдов.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

8 мая 2026 года в 17:00, галерея «Новое пространство», Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

6+